Bild 10 von 12 © Foto: Wolf

Der für den Sitzkomfort verantwortliche Schaumstoff entsteht in einer beheizten Form. Zwei Flüssigkeiten (Polyol und Isocyanat) werden in einem Sprühkopf gemischt, laufen in die Form und beginnen nach wenigen Sekunden zu reagieren, sie schäumen auf.