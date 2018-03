Bild 7 von 18 © Foto: Wagner

MRA Racing Screen: Die extra für sportliche Naked-Bikes entwickelte Scheibe (102,80 Euro inkl. Halter) ist in drei Tönungen erhältlich und entlastet den Oberkörper spürbar vom Winddruck. Sie trägt somit auch zur Fahrstabilität bei, denn der Pilot muss sich bei Topspeed nicht mehr so verkrampft am Lenker festkrallen, was in den meisten Fällen Unruhe ins Fahrwerk leitet. Turbulenzen werden zwar verursacht, sind aber nicht besonders störend. Einziges Manko: Der Halter wirkt etwas anachronistisch, ist jedoch sehr stabil. Bezugsadresse: www.mra.de, Telefon 07663/93890.