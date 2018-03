Bild 6 von 13 © Foto: Sdun

Schritt 5 Loch suchen: Schlauch stark aufpumpen und am Ohr oder an der Wange vorbeiführen - so finden sich auch kleine Löcher. Gegebenenfalls Schlauch in ein Wasserbad tauchen und nach Bläschen Ausschau halten. Schlauch und Reifenmantel (außen und innen) nach Fremdkörpern wie Dornen oder Splittern absuchen, um einen sofortigen, erneuten Plattfuß nach dem Wiedereinbau zu verhindern.