Die Spendereinheit wird nun per Klebepad befestigt.

Einfachere Montage

Anbieter Scottoiler setzt schon lange auf ein weitestgehend automatisches System, das dosiert Öl auf die Antriebskette tröpfelt. mit dem neuen Scottolier xSystem setzen die Schotten auf einen Mikroprozessor und einen Drei-Achsen-Beschleunigungssensor, um sicherzustellen, dass die Kette automatisch und mit minimaler Fahrereingabe geschmiert wird.

Ein weiteres wesentliches Merkmal des neuen xSystems ist die neu gezeichnete Spendereinheit, die einfach per doppelseitigem Klebeband auf allen Oberflächen haftet und so eine einfache und effektive Lösung für die Montage der Spendereinheit bietet. Damit sollen Punkte wie falsche Installation oder unzureichende optische Integration der Geschichte angehören. Der Spender wird nach wie vor per Kabelbinder an geeigneter Stelle am Fahrzeug (beispielsweise am Rahmen oder unter dem Sitz) befestigt. Natürlich muss das System auch weiterhin ans Bordnetz angeschlossen werden.