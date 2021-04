Anzeige 20 Jahre Motorradzubehör Hornig Von kleinen Anfängen zum Weltmarkt-Player

Vieles hat sich in den letzten 20 Jahren getan und verändert, seitdem unser Firmenchef Helmut Hornig im Jahre 2001 seinen ersten diebstahlsicheren Öldeckel konstruierte und damit den Grundstein für das Unternehmen legte. Er war damals mit seinem Motorrad in Italien unterwegs und sah sich mit einem Phänomen konfrontiert, das er bislang nicht kannte: Witzbolde bzw. Souvenirjäger hatten den Öldeckel seiner BMW abgeschraubt und mitgenommen. Da dies für den Motor der Maschine extrem gefährlich sein kann, falls andere Flüssigkeiten oder Schmutz unter das Öl gemischt werden, entwickelte der gelernte Maschinenbauer zu Hause einen Ölstopfen, der nicht einfach im Handumdrehen entfernt werden, sondern nur mit einem Inbusschlüssel abgenommen werden konnte. Mit dieser Entwicklung schien er den Nerv vieler BMW-Fahrer getroffen zu haben – die Öldeckel wurden der Renner.

Wurde die Motorradzubehör Hornig GmbH anfangs noch in den immer enger werdenden Räumlichkeiten in Ritzenried betrieben, entschlossen wir uns im Jahre 2010 zum Umzug in ein neues und größeres Firmengebäude in Cham. Seither ist unsere Produktpalette auf über 4000 Spezial-Artikel für BMW Motorräder herangewachsen und wird ständig erweitert, sodass wir unsere Kunden mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten sowohl für die älteren als auch für die allerneuesten BMW Motorrad-Modelle ausstatten können. Mehrmals pro Jahr veredeln wir die aktuellsten BMW Modelle mit Produkten aus unserem Sortiment, die der erhöhten Sicherheit, dem besseren Fahrkomfort und auch dem individualisierten Erscheinungsbild des Motorrads dienen. Darüber hinaus haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ca. einmal pro Jahr ein etwas in die Jahre gekommenes Motorrad in einen trendigen Retro-Scrambler zu verwandeln, der alle Blicke auf sich zieht. Unsere Umbauten können entweder auf unserer Website oder "live" im Ausstellungsraum in Cham oder auf Messen begutachtet werden. In unserem kundenfreundlichen Online-Shop, der bereits mit dem Website- und Usability-Award ausgezeichnet wurde, können BMW-Motorrad-Freunde nach Lust und Laune stöbern und speziell auf ihr Motorradmodell zugeschnittene Zubehör-Produkte erwerben. Für Fragen zu unseren Produkten oder für Anregungen sind wir immer offen und bieten unseren Kunden einen kompetenten Service per Email, Telefon und natürlich (sofern es die Corona-Regelungen erlauben) vor Ort in Cham. Außerdem stellen wir für die meisten unserer Produkte Einbau-Videos im Online-Shop zur Verfügung, sodass unsere Kunden die bestellten Teile auch einfach und möglichst schnell montieren können.

Die hohe Qualität unserer Produkte, unser kompetenter Kundenservice und unsere Leidenschaft für BMW Motorräder sind unsere Erfolgsrezeptur, die sich bewährt: Im Jahr 2016 wurde unser Firmengebäude um einige neue Versandplätze erweitert und unsere Lagerkapazität mehr als verdoppelt, um noch mehr Kunden in der ganzen Welt in kürzester Zeit beliefern zu können. Schauen Sie gerne einmal auf unserer Website www.mhornig.de vorbei und sehen Sie sich unsere Produkte an. Bestimmt ist auch für Sie etwas Nützliches dabei.

Linierung des vorderen Kotflügels für BMW R18

Wir bieten Ihnen den Service an, den vorderen Kotflügel Ihrer BMW R18 nach Vorbild des originalen hinteren Kotflügels und des Tanks zu linieren. Die Handlinierung erfolgt an Ihrem Kotflügel, den Sie daher zu uns schicken müssen. Die Linierung wird speziell für Sie gemacht und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen. Für die Linierung muss mit einem Zeitaufwand von ca. 2 Wochen gerechnet werden (ab dem Zeitpunkt, an dem der Kotflügel bei uns angekommen ist).

Hornig

Wichtig: Ist Ihr Original-Kotflügel beschädigt, gibt es Kratzer oder ist der Lack abgeplatzt, können wir den Kotflügel nicht linieren. Der Kotflügel wird dann auf Ihre Kosten wieder an Sie zurückgeschickt. Eine Handlinierung ist nur auf Teilen möglich, die nicht nachträglich mit Nano-Versiegelung bearbeitet wurden.

Für den Fall, dass Sie Ihren eigenen Kotflügel nicht zu uns schicken möchten, bieten wir auch einen neuen BMW R18 Kotflügel mit Linierung an.

Weitere Linierungen (z.B. Seitendeckel) auf Anfrage möglich.

Linierung des vorderen Kotflügels für BMW R18

124,90 Euro (inkl. Mwst) zzgl. Versand

Zum Produkt: Linierung des vorderen Kotflügels für BMW R18