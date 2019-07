Amazon Prime Day 2019 Angebote für Motorradfahrer

2019 startet der Amazon Prime Day am 15. Juli um 0:00 Uhr und endet am 16. Juli um 23:59 Uhr. Prime-Mitgliedern werden in diesem Zeitraum exklusive Angebote präsentiert. Auch für den zweiten Tag des Prime Day 2019 haben wir für euch die Deals für Motorradfahrer zusammengestellt.

Motorrad Magnet-Tankrucksack

Hersteller Der Tankrucksack ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht.

Der Tankrucksack soll mit vier Magneten auf nahezu jedem Blechtank befestigt werden können. Das Obermaterial ist wasserabweisend, aber nicht dauerhaft beständig gegen Regen. Mit ca. 35 cm x 17 cm ist der Rucksack eher kompakt.

Insgesamt verfügt der Tankrucksack über vier Taschen, inklusive einer Smartphone-Tasche aus transparentem PVC.

Das sagen Kunden (3,3 von 5 Sternen)Rezension 1: „Eigentlich hat der Tankrucksack die ideale Größe für die kleine Ausfahrt am Wochenende. Die Handytasche passt exakt für mein Aquaris X Handy, das Hauptfach ist ausreichend für Ersatz-T-Shirt, Brieftasche und evtl. eine 0,5 Liter Getränkeflasche. Aber die Magnete sind einfach zu schwach. Auf dem Tank meiner Honda VFR800 rutschte der Tankrucksack bei meiner ersten Testfahrt bei jedem etwas stärkeren Bremsmanöver nach vorne (nur beladen mit T-Shirt, Handy, Brieftasche und Hausschlüssel). Die Magnete sind doch auch in China preiswert zu haben – einfach den Tankrucksack 50 Cent teurer machen und stärkere Magnete rein – dann wäre er perfekt.“

Rezension 2: „Der Tankrucksack selber hat eine gute Qualität und für die kleine Ausfahrt ist er absolut geeignet. Schade ist, dass er in der Produktbeschreibung mit stärkeren Magneten beworben wird, diese aber nicht enthalten sind. Nur deshalb 2 Sterne. Die enthaltenen Magneten sind bei meiner ZX 10R auf dem Tank nicht mal in der Lage den Rucksack bei 50 km/h zu halten. Schade! Mit stärkeren Magneten würde ich 5 Sterne vergeben.“

MYCARBON Handyhalterung Universal

Hersteller Alle gängigen Smartphones sollen in die Halterung von MYCARBON passen.

Die Halterung wird direkt am Motorradlenker befestigt und ist um 360 Grad drehbar. Die Klammer ist zwischen 50 und 95 Millimetern einstellbar und soll damit für fast alle gängigen Smartphone-Modelle geeignet sein, wie zum Beispiel das Iphone X/8/8 Plus oder die Samsung Galaxy-Modelle.

Die MYCARBON Halterung kann ohne Werkzeug montiert werden und passt für Lenkerdurchmesser von 18 bis 32 Millimeter.

Das sagen Kunden (4,5 von 5 Sternen)Rezension 1: „Mit dieser Handyhalterung bin ich sehr zufrieden. Da ich sie öfter mal abbaue, war es mir wichtig, dass ich nicht lange daran herumschrauben muss, um sie an oder abzubauen. Das Handy hält sehr gut in der Aufnahme und durch den Kugelkopf lässt es sich wunderbar in die gewünschte Position stellen. Die Lieferung war sehr zügig und der Preis ist für das Produkt echt gut.“

Rezension 2: „Schnelle Lieferung. Sehr gutes und kostengünstiges Produkt. Habe die Halterung für einen separaten Akkupack (Iphone 6) auf meinem Motorrad (CB 600 Hornet) gekauft. Da ich mein Handy auch als Navigationsgerät benutze und dadurch schnell der interne Akku zur Neige geht, habe ich mir diese Lösung überlegt. Der Akku hat eine Dicke von 21 mm, er schaut zwar etwas über die seitlichen Halterungen heraus, trotzdem sitzt er bombenfest. Auf jeden Fall ein Produkt, das man empfehlen kann.“

Yissvic Motorrad Handschuhe

Hersteller Zur Smartphone-Bedienung muss der Handschuh nicht ausgezogen werden.

Die Handschuhe mit kurzer Stulpe verfügen über einen Hartschalen-Knöchelprotektor und Belüftungsöffnungen an den Fingern. Laut Hersteller können sie zu jeder Jahreszeit getragen werden, allerdings sind sie weder wind- noch wasserdicht.

Dank des speziellen Materials an den Fingerspitzen soll mit diesen Handschuhen der Touchscreen des Smartphones bedient werden können.

Das sagen Kunden (4,3 von 5 Sternen)Rezension 1: „Ich habe die Handschuhe fürs Motorrad gekauft, da sie jedoch auf der Unterseite kaum brauchbare Protektoren haben, werde ich sie nur auf meinem 50er Roller verwenden. Ansonsten tragen sie sich sehr angenehm. Die Verarbeitung ist ganz ok. In Verbindung mit dem sehr günstigen Preis kann ich die Handschuhe für geringe Geschwindigkeiten empfehlen.“

Rezension 2: „Die Handschuhe sehen gut aus aber das war es aber schon. Die Kunststoff-Verstärkungen drücken und führen nach 15 Minuten tragen zu Schmerzen. Die Verarbeitung ist nicht die beste. Die Finger sind für die Größe zu lang (das wurde hier auch schon berichtet). Ich kann diese Handschuhe leider auf Touren nicht verwenden, da nach kurzer Zeit Druckstellen und Schmerzen an den Knöcheln entstehen.“

NOCO Genius G3500EU Batterieladegerät

Hersteller Auch Lithium-Batterien sind mit dem NOCO-Gerät aufladbar.

Das intelligente Ladegerät ist für 6 Volt- und 12 Volt-Batterien geeignet. Auch Lithium-Ionen-Batterien können mit dem NOCO Genius G3500EU geladen werden. Das Gerät soll den Batterietyp automatisch erkennen und durch die LED-Leuchten Informationen über den Ladestand und den generellen Batteriezustand geben.

Das Ladegerät kann Batterien bis 120 Ah laden und ist damit auch für PKW geeignet.

Das sagen Kunden (4,3 von 5 Sternen)Rezension 1: „Habe ein Keyless-Fahrzeug. Nach dem das Ladegerät voll anzeigt und man sich dann dem Auto nähert, springt es direkt auf leer und verbleibt auch da! Erst nach Stromtrennung lädt es wieder, Erhaltungsladung und Co also nicht möglich, geschweige denn ein Laden, wenn man in Schlüsselreichweite ist. 2 Geräte getestet, überall das gleiche. Die Ctek Geräte laden brav weiter, selbst wenn man den PKW wirklich entriegelt.“

Rezension 2: „ Das Ladegerät hilft durch die LED-Kontroll-Lämpchen, die richtige Einstellung für den Batterietyp zu finden. Der Fortschritt der Ladung wird von Beginn an gemäß den in der Produktbeschreibung aufgelisteten Programmschritte dargestellt – ist interessant und völlig anders als bei herkömmlichen Ladegeräten. Meine 95 Ah Batterie fiel trotz langer Ladung mit einem herkömmlichen Ladegerät und trotz langer Autofahrten immer wieder auf 12,6 V zurück. Nach der ersten Ladung mit diesem NOCO Genius G7200 fiel die Batterieladung erst nach 3 Wochen auf 12,8 V zurück. Nach der erneuten Ladung fällt sie nicht mehr unter 13,2 V. Das freut mich sehr, weil mein Wagen im Stand sehr viel Strom verbraucht und die Batterie in 4 Wochen soweit ausgesaugt hat, dass die Elektronik zum Schutz der Batterie den Motorstart verhindert.“

Bonorum Premium-Mikrofasertücher 1200 GSM

Hersteller Das Poliertuch misst 40 cm x 40 cm.

Mit einer Größe von 40 cm x 40 cm und einer Dichte von 1.200 Gramm pro Quadratmeter soll dieses Mikrofasertuch gut für Polierarbeiten an lackierten Oberflächen geeignet sein. Das Kratzer-Risiko wird, so der Hersteller, durch das sehr weiche Tuch minimiert.

Es gibt zudem eine Qualitätsgarantie: Unzufriedenen Kunden wird der volle Kaufpreis erstattet.

Das sagen Kunden (4,4 von 5 Sternen)Rezension 1: „Dieses Mikrofasertuch ist super geeignet zum Trocknen des Autos nach der Autowäsche. Es ist sehr saugfähig und nimmt einiges an Flüssigkeit auf. Man bekommt mit diesem Tuch echt jeden kleinsten Fussel vom Lack runter. Auch zum Nachpolieren bestens geeignet. Es ist sanft zum Lack und beschädigt ihn nicht. Habe das Mikrofasertuch auch bereits schon in der Waschmaschine ohne Weichspüler gewaschen und es ist nach wie vor super. Auch durch die Maschinenwäsche keine Änderung vorhanden.“

Rezension 2: „Die Tücher sind sehr weich und nehmen auch gut die Feuchtigkeit auf. Jedoch sind sie sehr schwer und ziehen sich am Auto fest, ich hätte gehofft, dass sie sich leicht drüber ziehen lassen. Ein Tuch reicht nicht um das ganze Auto trocken zu machen. Zum groben trocken machen reicht es und erfüllt seinen Zweck. Nachwischen mit dem zweiten und trocken ist das Auto. Ich würde es wieder kaufen, wenn das Tuch größer wäre und nicht so teuer. Gekauft zum Primeday, da es dann günstiger war.“

Samoleus 2 Port 4.2 A USB Steckdose

Hersteller Die USB-Steckdose verfügt über zwei Anschlüsse.

Diese Universal-Ladebuchse verfügt über zwei USB-Anschlüsse, die direkt über das Bordnetz des Motorrads versorgt werden. Handy oder Navi können darüber während der Fahrt geladen werden.

Die USB-Steckdose ist mit 3,7 cm x 5,4 cm sehr kompakt und nach Angaben des Herstellers vollständig wasserdicht. Die Beleuchtung ist in unterschiedlichen Farben erhältlich, die rote Variante ist am günstigsten.

Das sagen Kunden (4,4 von 5 Sternen)Rezension 1: „Die USB Steckdose hat eine super Verarbeitung ist mit allen von mir getesten Mobilgeräten kompatibel. Der Durchmesser ist identisch mit einer Zigarettenanzünderdose, kann somit also problemlos die Anzünderdose ersetzen. Die Beleuchtung ist dezent, im Hellen zu erkennen und in der Nacht blendet sie nicht. Wer eine günstige und gute Alternative zu den wackeligen Adaptern für den Zigarettenanzünder sucht, ist hier gut beraten.“

Rezension 2: „Verwende sie am Motorrad als Ladeeinrichtung für mein Handy, da ich dies als Navi nutze. Gibt nix zu meckern.“

INTEY Batterieladegerät 5.0

Hersteller Das INTEY-Ladegerät ist geeignet für Batterien bis 120 Ah.

Das zweite Ladegerät in unserer Auswahl ist ebenfalls für 6 Volt- und 12 Volt-Batterien geeignet, allerdings nicht für Lithium-Ionen-Batterien. Maximal können Batterien bis 120 Ah geladen werden, also ebenfalls PKW-Batterien.

Das INTEY-Ladegerät informiert über die drei LEDs über den Ladestand der Batterie.

Das sagen Kunden (4,3 von 5 Sternen)Rezension 1: „Das Gerät wurde schnell und gut verpackt geliefert. Es ist schön klein und handlich, gegenüber den Ladegeräten, die man sonst so kennt. Aber auch genau da liegt der Punkt. Es liefert halt nur 12 V und 2 A Ladestrom. Das reicht für eine Erhaltungsladung, aber nicht um eine entladene Batterie in annehmbarer Zeit zu laden. Da ich es nur zur Erhaltungsladung im Winter für das Sommerauto benötige, ist das ok für mich. Ich bin zufrieden, kann es so auch weiterempfehlen.“

Rezension 2: „Das ist mal was für meinen 125er Roller. Hatte immer Probleme an die Batterie zu kommen. Mit dem zusätzlichen Zubehör kann ich mit 2 Griffen den Status der Ladung sehen und die Batterie laden. Als Schutz habe ich eine Zusatzbatterie im Koffer, diese kann ich auch ohne rausbauen super laden.“

Suntime Rückenprotektor

Hersteller Laut Hersteller ist der Suntime-Protektor auch atmungsaktiv.

Der Protektor besteht aus PVC, Lycra-Gewebe und EVA-Kunststoff. Er ist 56 cm x 29,5 cm x 3 cm groß und damit laut Hersteller für Personen ab 1,75 Metern Körpergröße geeignet. Auch Skifahrer und Outdoor-Sportler sollen diesen Protektor unter ihrer Funktionskleidung tragen können.

Eine CE-Zertifizierung besitzt der Protektor nicht.

Das sagen Kunden (4,0 von 5 Sternen)Rezension 1: „Der Rückenprotektor ist ganz gut. Die Verarbeitung geht klar und es riecht nichts nach billigen China-Kunststoffen oder Ähnlichem, was ja gerade bei Körperkontakt wichtig ist. Ich nutze ihn immer zum Motorradfahren unter meiner Jacke als zusätzlichen Schutz. Schwitzten tue ich eigentlich auch relativ wenig darunter, weil er recht atmungsaktiv ist. Also macht ein soliden Eindruck.“

Rezension 2: „Komisch, dass hier von Einheitsgröße ab 175 cm Körpergröße gesprochen wird, dann aber im Produkt klar die Größe L abgebildet ist. Mit 180 cm sollte ich damit keine Probleme haben, es war mir dennoch wesentlich zu groß. Nierenbereich lag am Gesäß an. Plastikschutz kann nach oben rutschen, sitzt dann direkt im Genick und bildet ein massives Gesundheitsrisiko. Kann nicht beurteilen, wie es sitzt wenn man 190 cm groß ist, aber für kleinere Menschen definitiv nicht zu empfehlen.“

Favoto Motorradabdeckung wasserdicht

Hersteller Der Hersteller verspricht lebenslange Garantie.

Die Abdeckplane ist 245 cm x 105 cm x 125 cm groß und soll über die meisten Motorradmodelle passen. Das Material ist wasserdicht und schützt das Bike laut Hersteller auch vor UV-Strahlung.

Besonders: Favoto gibt lebenslange Garantie auf die Abdeckplane.

Das sagen Kunden (4,3 von 5 Sternen)Rezension 1: „Die Favoto Abdecklpane macht schon beim Auspacken einen sehr hochwertigen und stabilen Eindruck.Die Plane lässt sich sehr gut übers Motorrad anbringen und durch die 2 Befestigungsclips unter dem Motorrad ist sie auch sehr sturm bzw. windfest. Die Reflektoren sind in der Nacht sehr gut erkennbar. Bei meiner BMW G310 S hätte sogar noch ein Koffer unter der Plane Platz. Von mir gibt's eine klare Kaufempfehlung.“

Rezension 2: „Die Abdeckung macht einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Ich habe sie für meine 50 er Vespa mit Koffer hinten gekauft. Die Größe XXL ist dafür perfekt geeignet. Dank der Gummizüge des Verschlusses und der großen Ösen für ein Schloss am Vorderrad schließt die Abdeckung auch unten gut ab und kann nicht wegwehen. Würde ich wieder kaufen.“