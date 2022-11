Black Friday Angebote Die TOP 5 Black Friday Month Deals für perfekte Abenteuer!

These Boots are made for riding!

Schauen Sie sich diese schicken Touringstiefel an, die speziell für Damen entwickelt wurden. Der Eve Stiefel von Course bietet hohen Komfort und hervorragenden Schutz. Die wasserabweisende, atmungsaktive Hipora®-Membran hält Ihre Füße bei jedem Wetter trocken und warm, und die verstärkte Gummisohle sorgt für einen guten Halt an den Fußrasten. Diese Stiefel sind ideal zum Motorradfahren! Viel Spaß damit!

Ein Set für alle Wetterbedingungen!

Pierce

Diese schöne 4-Jahreszeiten-Bekleidung mit herausnehmbarer Membran und bequemer Passform lässt Sie besonders lange Fahrten genießen, ganz egal, welche Bedingungen herrschen. Hosen und Jacken, die für alle Wetterbedingungen geeignet sind, gibt es jetzt im Black Friday Month Sale. Rüsten Sie sich für das ganze Jahr aus!

Anschrauben, losfahren!

Sie suchen eine preiswerte Investition, um das Risiko von Schäden an Ihrer wertvollen Maschine zu minimieren? Diese stabilen Aluminium-Sturzbügel von Snell sind ein Muss für den Schutz von Motor und Rahmen. Sie sind mit Motorradhalterungen kompatibel – wählen Sie das Modell Ihres Motorrads, um die perfekte Größe zu finden. Außerdem können sie sehr einfach installiert werden – anschrauben und los geht's!

100% wasserdichter Rucksack

Pierce

Sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Rucksack, der auch dem stärksten Regen standhält? Dann hat XLMOTO ein perfektes Produkt für Sie! Dieser Motorradrucksack hält Ihr Hab und Gut trocken, selbst wenn Sie unter Wasser fahren würden. Sehen Sie sich jetzt den neuen Black Friday Preis an!

Zubehör von RAM® Mounts im Angebot!

Pierce

Das RAM® Mount Zubehör wurde zu einem einzigen Zweck entwickelt: Ihr Leben einfacher zu machen. Alle notwendigen Geräte können mühelos am Motorrad befestigt werden – eine Go-Pro Kamera, ein Handy, ein Tablet oder ein Garmin Navigationsgerät – mit nur wenigen Handgriffen.

Schauen Sie sich die Black Friday Deals auf RAM® Mounts Teile an und entdecken Sie originelle Montagelösungen.

Entdecken Sie die günstigen Black Friday Preise für Ihre Lieblingsprodukte bei XLMOTO. Vergessen Sie auch nicht, ihnen bei Social Media zu folgen – da gibt es täglich ein neues Angebot!