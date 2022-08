BMW S1000R (2021) Umbau von Hornig Im Fokus: Komfort, Sicherheit und Individualität

Komfort

Statt des Bestandswindschildes verwenden wir nun unsere getönte Sportscheibe samt passendem Haltesatz. Weil der Helm sich hierbei konstant im Wind befindet, kommt es zu weniger unangenehmen Verwirbelungen. Im Zusammenspiel mit der verbauten Lenkererhöhung, die den Lenker um 35 mm anhebt, sowie um 15 mm näher zum Fahrer bringt, kommt man deutlich entspannter am Ziel an. Den Abstand der Midi Brems-Kupplungshebel zum Lenker kann man bequem 6-fach einstellen. Ein Tankrucksack ist auf Tour ein Muss, um wichtige Dinge immer griffbereit zu haben. Auch den Griff und den Tragegurt des Tankrucksacks werden Sie bestimmt nicht mehr missen wollen, da der Tankrucksack so einfach transportiert werden kann.

Sicherheit

Mit den Lenkerendrückspiegeln haben Sie alles genau im Blick, was hinter Ihnen passiert und haben so ein großes Sicherheitsplus mit an Bord. Sowohl die Sturzpads für Schwinge und Gabel als auch die Sturzpads für den Rahmen sind Gold wert, wenn es einmal zu einem Umfaller der S1000R kommen sollte. Damit es hinsichtlich des Motoröls keine bösen Überraschungen gibt, kommt bei unserem Umbau ein silber eloxierter Öldeckel aus Aluminium zum Einsatz, der ausschließlich mit einem Torx T45 geöffnet werden kann. Die Seitenständervergrößerung erhöht die Standsicherheit des Motorrads auf allen Untergründen. Optimalen Schutz des Öl- und Wasserkühlers bietet das zweiteilige Kühlergitter.

Individualität

Ein kleines optisches Highlight ist das Tankpad in Carbon-Optik. Selbstverständlich schützt es den Tankbereich auch vor störenden Kratzern. Optisch ins Auge fällt gleich die Lackierung des vorderen Kotflügels. Die Soziussitzabdeckung fügt sich hervorragend in die Optik der BMW S1000R ein und lässt das Motorrad noch sportlicher erscheinen. Für eine individuelle und zugleich sportliche Heckansicht sorgt ebenfalls der kurze Kennzeichenträger samt dem verstellbaren Kennzeichenhalter aus Edelstahl und als echte Eye-Catcher erweisen sich die Universal-Felgenrandaufkleber.

Hier finden Sie alle Produkte aus unserem Sortiment, die für den Umbau verwendet wurden: