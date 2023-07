Das gesprochene Wort aus dem Helm für Videos aufnehmen ist im Grunde nichts Neues. Cardos Weg, das mp3 direkt auf dem Handy zu speichern, ohne Einsatz einer SD-Karte im Gerät selbst, ist hingegen neu. Wichtig: Gruppengespräche werden nur im Mesh-Verbund aufgenommen, einfache Bluetoothverbindungen unter Geräten sind nur fähig, die Stimme eines Fahrers aufzunehmen. Der Grund ist der bildliche Aufbau der Verbindungen. Bluetooth kann im Prinzip immer nur in eine Richtung senden und empfangen. Ein Mesh ist wie der Name sagt ein Netz, an das die Teilnehmer gleichwertig angeschlossen sind.

Kostenlose Funktion per Software

Am 26. Juli 2023 präsentierte Cardo die neue Software-Version der App. Wie gehabt kostenlos. Was bedeutet, dass die neue Funktion ebenfalls nichts kostet. Außer im recht neuen Custom-System, das per Abo-Modell verschiedene Funktionen zusätzlich zu den Basiseigenschaften bietet. Das Voice Recording ist beim Custom nur im Platinum-Abo enthalten, teilnehmen am Mesh und somit Aufnahme eines weiteren Packtalks mit der Funktion ist allerdings möglich.