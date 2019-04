Zum Punkt Sicherheit zählen dabei Adapter (49,95 Euro) um die Serienspiegel weiter nach außen zu versetzen. Eine größere geschraubte Grundplatte (33,90 Euro) für den Seitenständer soll die Standsicherheit erhöhen. Sollte die GS dennoch einmal umfallen bieten ein Motor- und ein Verkleidungssturzbügel (229,95 und 199,95 Euro) zusammen mit einem Kardan-Sturzpad (42,50 Euro) Schutz vor Schäden. Mehr Spritzschutz bieten eine Kotflügelverlängerung (29,95 Euro) für vorne und eine Hinterradabdeckung (179,90 Euro). Ein silbernes Kühlergitter (83 Euro) sowie das Lufteinlassgitter (13,80 Euro) sollen vor Beschädigungen schützen. Ein per Torx-Schraube diebstahlgesicherter Öleinfüllstutzen ist ab 23,90 Euro zu haben. Für mehr Sichtbarkeit bei Nacht sorgen Universal-Reflektions-Folien, die im Tageslicht schwarz, angestrahlt aber silbern erscheinen.

Gepäcksystem von Givi

Um den Reisekomfort zu erhöhen, setzt Hornig auf eine Lenkererhöhungen von 15 bis 40 Millimeter (ab 52,90 Euro), eine umgepolsterte zweiteilige Sitzbank (beide Teile zusammen ab rund 400 Euro) sowie auf neue Windschilder (ab 139 Euro). Neue Handhebel (179,95 Euro) sowie Vergrößerungen für Brems- und Schalthebel (ab 20,90 Euro) sollen die Bedienung erleichtern. Beim Gepäcktransport setzt Hornig auf Givi-Trekker Koffer und Topcase sowie einen Tankrucksack der italiener.

Um die GS optisch zu individualisieren stehen Felgenrandaufkleber (ab 13,60 Euro), ein Dekoraufkleber-Satz in rot (24,90 Euro), Lenkerendgewichte aus Edelstahl (36,90 Euro), schwarze Radachsabdeckungen sowie verschiedene Aluminium-Abdeckungen am Rahmen, Heckrahmen bzw. der Motorbefestigung, an der Federbeinlagerung, am Schwingenlager und dem Fußbremsflüssigkeitsbehälter sowie am Gabelstandrohr bereit.