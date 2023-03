LOUISGOESOFFROAD Louis setzt auf den Offroad-Markt

Beliebte Technikprodukte in dem Segment sind beispielsweise die Akrapovic Komplettanlagen oder auch der Luftfilter von Twin Air.

Ebenfalls verkauft Louis jetzt Crossbrillen von Uvex. Die stellt das fränkische Traditionsunternehmen, sonst eher bekannt für Hightech-Ski- und andere Sportbrillen, ausschließlich für Louis her. Zum Beispiel die "Uvex Pyro CV" mit "Uvex-Colorvision-Technologie" zur Kontrastverstärkung auch bei schwierigen Sichtverhältnissen. Die voll verspiegelte Scheibe glänzt darüber hinaus mit einem 100-prozentigen UV-Schutz und einem besonders großen Sichtfeld.

Technische Unterstützung für Pflege und Wartung der Maschine hat Louis ebenfalls im Exklusivmarkenbereich zu bieten. Verschleiß- und Ersatzteile, Reinigungsmittel und Schmierstoffe und nicht zuletzt Werkzeug.

Rothewald heißt die Exklusivmarke für alles, was Motorradschrauber brauchen. Beispiel: der "Rothewald MX-Heber". Der schlau konstruierte Klapphebel-Mechanismus garantiert leichtes Aufbocken der Maschine. Ein Sicherungs-Stift sorgt dafür, dass das Bike auch sicher aufgebockt bleibt. Eine enorme Arbeitserleichterung, im Fahrerlager genauso wie in der heimischen Garage.

Apropos Arbeitserleichterung: Für den bequemen Weg auf den Anhänger oder in den Transporter gibt’s die Rothewald Auffahrrampe, mit einer Länge von zwei Metern und einem Gewicht von nur 5,5 Kilo ein nützliches Accessoire zum Verladen von Bikes bis 200 kg.

Alles, was sonst noch für Crosser und Enduristen interessant sein kann, hat Louis auf einer umfangreichen Offroad-Themenseite zusammengefasst.

Seit Kurzem baut Louis auch die Präsenz in der Offroad-Szene aus. Die Hamburger unterstützen bereits Motocross-Teams und sind aktiv auf großen Motocross- und Enduro-Events. Und es sollen auch in Zukunft immer wieder neue Produkte für Offroader dazukommen.