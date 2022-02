MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 26 Alles zum Thema Motorradreifen

Im Gespräch mit Ferdinand Heinrich-Steige erklären Jörg Lohse und Karsten Schwers, was moderne Motorradreifen auszeichnet und wie der große MOTORRAD-Reifentest abläuft.

Nur wenige Quadratzentimeter verbinden das Motorrad mit der Straße. Reifen müssen dabei viel mitmachen, Fahrspaß ermöglichen und jederzeit genügend Haftreserven bieten. Einen schlechten Reifen? Das gibt es heutzutage kaum noch, sofern der Pneu zum Einsatzzweck passt. Und da Reifen nicht nur Verschleißprodukt, sondern auch eine spitzen Tuningmaßnahme sind, widmen wir diese Technikfolge diesem heiß diskutierten Teil Motorradtechnik.

Mit in der Runde: Die Masterminds hinter dem aufwendigsten Produkttest bei MOTORRAD: Vize-Chefredakteur Jörg Lohse sowie der Leiter des Testbetriebs Karsten Schwers. Im Gespräch mit Reiseredakteur und MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige erklären sie, was moderne Motorradreifen auszeichnet, wie der große MOTORRAD-Reifentest abläuft und warum es Reifen gibt, die auch nach fast 40 Jahren Bauzeit noch genauso gut funktionieren, wie damals. Übrigens: Im Reifentest 2022 haben die Kollegen Sport- und Touringreifen getestet, die Reihe startet mit Ausgabe 6/2022.

In folgenden Ausgaben findet ihr ältere, aber nach wie vor aktuelle Reifentests. Ihr könnt sie unter shop.motorpresse.de einfach als Heft oder ePaper nachbestellen.

