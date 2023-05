MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 42 Ich packe meinen Koffer – aber wie?

Während manche mit Zahnbürste, Kreditkarte und einer Tube Handwaschmittel für Wochen auskommen, trauen sich andere nicht einmal für einen Wochenendtrip ohne ihr dreiteiliges Alu-Kofferset aus der Garage. Am besten noch mit auf den Koffern aufgeschnallten Taschen. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten (und Philosophien) der Gepäckunterbringung, wie nie zuvor. Ride-Macher Markus Biebricher und Ferdinand Heinrich-Steige, Podcaster und Reiseredakteur bei MOTORRAD und Ride, diskutieren über die Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Alu-Koffersets, warum Satteltaschen gerade im Gelände oft die bessere Wahl sind und beweisen, dass man seine Meinung zum Thema Gepäck auch mal ändern kann. Außerdem hört ihr in dieser Folge, auf welche Reisegadgets beide nicht mehr verzichten werden und was beim nächsten Mal definitiv zuhause bleiben wird. Unter folgenden Links findet ihr übrigens die jüngsten Tests zu Alu-Koffersets sowie zu wasserdichten Softgepäck:

https://www.motorradonline.de/reise/12-wasserdichte-motorrad-gepaecktaschen-softbags/

https://www.motorradonline.de/zubehoer/7-koffersysteme-fuer-die-bmw-r-1250-gs-im-test/

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.