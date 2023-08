Das " EDGE " punktet bereits durch sein schlankes Gehäuse, was auch ohne Zusatzantenne Top-Leistungen in Sachen Übertragungsqualität und Reichweite bietet. Intercom-Verbindungen gibt es entweder über Dynamic Mesh 2.0 oder via Bluetooth. Apropos Bluetooth: Mit der neuesten Software für alle aktuellen Cardo Geräte läuft das Pairing mit Systemen anderer Hersteller genau so einfach ab, wie innerhalb der gleichen Geräte-Familie!

Ein besonderes Feature ist die magnetunterstützte "Air Mount"-Halterung am Helm. Last, but not least besitzt das PACKTALK EDGE natürlich auch einen leistungsstarken, schnellladefähigen Akku und eine drahtlose Updatefunktion über die Cardo Connect App. Außerdem ist es komplett wasser- und staubdicht und daher besonders robust und langlebig.