Anzeige Motorradreifen des Jahres 2019 Jetzt abstimmen und tolle Preise im Wert von 2.000 Euro gewinnen!

Jahr für Jahr bringen die Reifenhersteller neue Motorradreifen-Modelle auf den Markt. Da ist es gar nicht so leicht, den Durchblick zu behalten und sich für ein Modell zu entscheiden. Jeder Motorradfahrer ist anders und hat seine ganz eigenen Vorlieben und Ansprüche an den Reifen. Darum will der Onlineshop MotorradreifenDirekt.de von euch wissen, welcher Motorradreifen euer persönlicher Reifen des Jahres 2019 ist. Abstimmen könnt ihr in allen Kategorien von Tourer bis Crosser und über alle Marken von Avon bis Pirelli.

Welcher Reifen hat dich am meisten überzeugt? Welcher Pneu lässt dich auch in schwierigen Fahrsituationen nicht im Stich und macht dir am meisten Spaß? Mach mit und sichere dir deine Gewinnchance auf hochwertiges Biker-Equipment im Wert von insgesamt 2.000 Euro:

Für den vollen Durchblick: 1 SENA Momentum Bluetooth Integralhelm im Wert von circa 500 Euro

Zur Verewigung deiner besten Fahrmomente: 1 GoPro 7 inklusive Helmhalterung im Wert von circa 500 Euro

Für Grip auf der Straße: 5 x Shop-Gutschein von MotorradreifenDirekt.de im Wert von je 200 Euro

Mitmachen lohnt sich also!

Die Teilnahme an der Umfrage dauert nicht länger als zwei Minuten. Einfach bis zum 15. September für deinen Favoriten in jedem Segment abstimmen und Namen und E-Mail-Adresse angeben. Vielleicht gehörst du am Ende zu den glücklichen Gewinnern und kannst voll ausgestattet in dein nächstes Motorradabenteuer starten!

So kannst du gewinnen:

Nimm an der kurzen Umfrage von MotorradreifenDirekt.de teil. Die Umfrage findest du hier: Jetzt mitmachen! Geschafft! Du befindest dich nun im Lostopf und hast die Chance auf tolle Preise im Wert von 2.000 Euro!

Beachte: Einsendeschluss ist der 15.09.2019

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.MotorradreifenDirekt.de

(Österreich: www.MotorradreifenDirekt.at / Schweiz: www.MotorradreifenDirekt.ch)