Anzeige Neuer Hornig-Katalog 2022 400 Seiten BMW Motorradzubehör

Seit 2001 entwickelt, produziert und vertreibt Hornig Spezialzubehör für BMW Motorräder. Durch die Leidenschaft zum Motorradfahren erweitert das Unternehmen seitdem das Sortiment an spezifischen Produkten für BMW Motorräder.

Neuer Katalog 2022 für BMW Motorradzubehör von Hornig

Sie können ihn ab sofort hier downloaden oder kostenlos bestellen.

In unserem neuen Katalog für 2022 finden Sie auf über 400 Seiten qualitativ sehr hochwertiges und nützliches Zubehör für Ihre BMW. Der BMW Motorradzubehör-Katalog ist in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache für Sie verfügbar.

V-Stream Windschild für BMW R1250RT

Hornig

Das "V-Stream" Windschild setzt neue Maßstäbe in punkto Design, Technologie und Komfort für den Tourenfahrer. Die einzigartige "V-Form" sorgt für eine hervorragende Aerodynamik und reduziert die Geräuschwerte (in den meisten Fällen) auf ein Minimum. Die Scheibenstärke von 4.5mm sorgt für Stabilität in allen Situationen.

Hergestellt aus High Tech Materialien :

Quantum/Lexan® Polycarbonat ist 30fach kratzfester als herkömmliche Acrylic Materialien.

Das Windshield "V-Stream" wird komplett einbaufertig geliefert.

VStream Windschild für BMW R1250RT (2021- )

259,90 / 289,90 Euro (inkl. Mwst) zzgl. Versand

Zum Produkt: VStream Windschild für BMW R1250RT (2021- )