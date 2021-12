Anzeige Neuheiten 2022 von SW-MOTECH Neu für die Saison 2022

Mit der Entwicklung der neuen SysBag WP-Familie und zwei neuen wasserdichten PRO WP Tankrucksäcken verfolgt SW-MOTECH konsequent den Weg zum Premium-Anbieter von hochwertigen Adventure-Softgepäck. Design und Funktionen der neuen Produkte sprechen eine klare Sprache: Diese eleganten Reisebegleiter bieten einen verlässlich trockenen Zufluchtsort für deine Habseligkeiten – egal ob auf dem Tank, dem Heck oder am Seitenträger.

Für jedes Einsatzgebiet und jedes Motorrad gibt es die passende SysBag WP – die drei Modelle S, M und L unterscheiden sich in Gepäckvolumen und Art der Anbringung. Alle drei Taschen verfügen über einen Roll-Top-Verschluss und einen überlappenden Deckel. Die Innentasche ist herausnehmbar, zwei frei positionierbare Trenner mit Klettverschluss erleichtern die Gepäckaufteilung.

Nach dem Startschuss im Frühjahr 2021 erweitert SW-MOTECH die Serie der wasserdichten Tankrucksäcke von zwei auf vier: Mit dem PRO Cross WP als kleine Riemenvariante und dem PRO City WP für den PRO Tankring.

Falls auf einer Tour etwas nicht ganz nach Plan läuft, muss man auch selbst mal Hand anlegen. In der geräumigen TRAX Toolbox transportiert man Werkzeug oder Erste-Hilfe-Set ganz praktisch – auf der Innenseite des PRO Seitenträgers montiert ist sie leicht zugänglich und dennoch nicht im Weg.

Ebenfalls neu für die Saison 2022: Variable Lenkerverlegungen für ergonomische Anpassungen erlauben die passende Einstellung des Lenkers. Damit man ganz nach den eigenen Bedürfnissen den Lenker näher heranholen kann für eine bequemere und aufrechtere Sitzposition.

Spiegel-Sets im sportlichen Look – Die verstellbaren Spiegel im modernen und flachen Design fertigt SW-MOTECH aus hochwertigem, voll geschmiedetem und schwarz eloxiertem Aluminium. Zwei Ausführungen, eine mit langem und eine mit kurzem Spiegelarm, bieten viele Einstellmöglichkeiten. Die Spiegelarme bestehen aus stufenlos verschiebbaren Elementen und sind jeweils um 30 Millimeter ausfahrbar. So können die Spiegel in der Höhe und Länge an die Anforderungen des jeweiligen Piloten angepasst werden.