Premium-Kommunikation ohne Kompromisse Das Cardo PACKTALK EDGE setzt neue Standards

Die Produktoffensive von Cardo geht weiter: Nach vier neuen Bluetooth-Systemen für die Einsteiger- und Mittelklasse präsentieren die Erfinder der Helmkommunikation ihr neues Flaggschiff, das PACKTALK EDGE – inklusive der jüngsten Mesh-Technologie, DMC 2.0. Zwei Fragen dazu an den Cardo Country Manager Christoph Strucken:

Wer braucht das neue PACKTALK EDGE und warum?

‚‚Eigentlich jeder, der ein Kommunikationssystem sucht, das superschnell einsatzfähig ist, beste Verbindungs- und Soundqualität bietet und dem Nutzer mit vielen Komfortfeatures fast alles abnimmt. Beispielsweise läuft die Kopplung mit anderen PACKTALK EDGE Systemen nach dem Einschalten so schnell ab, dass man schon verbunden ist, bevor man Helm und Handschuhe angezogen hat. Auch wurde die Intercom-Soundqualität und das Management der DMC-Gruppen weiter verbessert. In jedem Fall heißt das: Wer einmal verbunden ist, bleibt verbunden und wenn jemand die Gruppe kurzzeitig verlässt, läuft das ‚Onboarding‘ danach vollautomatisch ab, ohne eine Taste drücken zu müssen.‘‘

Das PACKTALK EDGE bietet maximalen Bedienkomfort, was heißt das genau?

‚‚Die Cardo Entwickler sind alle Motorradfahrer, und das merkt man in vielen Details. So wurde unsere Sprachsteuerung nochmals spürbar verbessert. Wer die Hände am Lenker lassen möchte, kann das EDGE ganz leicht über Sprachkommandos steuern, das Gleiche gilt auch für Siri und den Google Assistant. Unser Credo ist, es dem Nutzer so einfach wie möglich zu machen. Ein tolles Beispiel dafür ist die super-praktische, magnetunterstützte ‚Air Mount‘-Halterung, die das System quasi ‚‚von selbst‘‘ an den Helm andockt. Genauso leicht laufen bei uns Software-Updates ab: ohne Kabel direkt über die Cardo Connect App im Smartphone.‘‘

Entwickelt von Motorradfahrern: praxisgerecht und komfortabel

Weitere Komfortfeatures des PACKTALK EDGE sind ein leistungsstarker Akku für 13 Stunden Sprechzeit – schnell zu laden über eine moderne USB-C-Buchse – ein komplett wasser- und staubdichtes Gehäuse sowie ein RDS-UKW-Radio. Für Premium-Sound im Helm sorgen ein verbesserter Soundprozessor mit drei neu abgestimmten Klangprofilen (Musik, Sprache und High Volume) sowie die ebenfalls neuen und überarbeiteten 40mm JBL-Lautsprecher. Praktische Zusatzoption: Das Bluetooth-System eines Sozius kann über die ‚‚Bridge‘‘ Funktion in die Mesh-Gruppe integriert werden. Und natürlich lässt sich das PACKTALK EDGE auch mit den Bluetooth-Systemen anderer Marken verbinden.

Alles in allem erfüllt das neue Cardo System mit diesem satten Paket an Performance und Features vollauf den Anspruch, das beste Kommunikationssystem auf dem Markt zu sein. Last, but not least noch ein Zeichen für die Top-Qualität von Cardo: Das PACKTALK EDGE besitzt eine erweiterte Garantiedauer von satten 3 Jahren. Wer seinen Helm mit dem neuen Benchmark im Bereich Helm-Kommunikation aufrüsten möchte: Das System kostet 389,95 Euro im Einzel- und 699,95 Euro im ‚‚DUO‘‘ Zweierpack*. Alle Infos zu den Cardo Produkten und eine Händlersuche gibt es unter: www.cardosystems.com/de/.

*alle Angaben sind unverb. VK-Preise