Anzeige Rennsport-Spiegel Neuer Spiegel für Supersport-Bikes von Rizoma

Ein speziell für Supersport-Bikes konzipiertes Produkt, das dank einiger technischer Kunstgriffe mit verschlankter Optik und gesteigerter Funktionalität daherkommt. Der Spiegel besteht aus zwei Komponenten: einem feststehenden, direkt an der Verkleidung montierten Element und einem beweglichen Element, das als Spiegelgehäuse fungiert. Durch eine einfache Drehung lassen sich beide Teile so ausrichten, dass der angeklappte Spiegel zum Aerodynamikelement mutiert. Die auf diese Weise erzielte Flügelform und die 25°-Neigung zum Boden verleihen den Spiegeln nicht nur einen puristischen Look, sondern sorgen auch für einen Anpressdruck und einen höheren Grip des Motorrads, um die Fahrbarkeit insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten zu verbessern. Der erzielte Anpressdruck beträgt ca. 4 kg bei 300 km/h. STEALTH verfügt über einen feststehenden Teil, der unter strömungstechnischen Gesichtspunkten speziell auf die Verkleidung jedes Motorradmodells abgestimmt ist, und einen für alle Modelle gleichen beweglichen Teil. Er ist aus einem Stück Aluminium gearbeitet, verfügt über ein konvexes Spiegelglas für eine noch bessere Sicht und ist in drei verschieden eloxierten Finishs erhältlich: Black, Silver und Thunder Grey.

Dank Stealth hat Rizoma den Best of the Best 2021 beim Red Dot Design Award gewonnen.