Bis dahin wurden moderne Fahrsicherheitsfeatures wie Totwinkel-Assistenten , Abstands- und Kollisionswarner sowie miteinander kommunizierende Multiconnect-Systeme zumeist nur in PKW und einigen erlesenen Motorrädern der gehobenen Preisklasse verbaut.

Die übrige Zweiradindustrie schlummerte indes jahrzehntelang bei diesen Themen in einem tiefen "Dornröschenschlaf".

Erst in jüngster Zeit reagieren endlich auch die namhaften Motorrad-Hersteller in Form von radarbasierten Fahrassistenz-Systemen auf die gestiegenen Sicherheitsanforderungen der Biker*innen. Allerdings bisher zumeist in Form von aufpreispflichtigem Sonderzubehör für die eh schon kostspieligen Top-Modelle.