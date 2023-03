Premium Motorradpflege - Made in Germany. Sauber unterwegs mit S100

Normalerweise ist eine genaue Reinigung des Motorrads schon eine aufwändige Sache. Für verschiedene Bereiche braucht es verschiedene Reiniger, die man auch noch richtig aufgetragen und wieder entfernen muss und schlussendlich bleiben oft trotzdem hässliche Wasserflecken übrig. Der S100 Total Reiniger Plus macht nicht nur den Reinigungs-Prozess an sich einfacher, da er nur mit klarem Wasser abgespült werden muss, sondern ist auch zur Anwendung auf dem kompletten Motorrad geeignet und 100% schonend zum Material.

NEUE FORMEL – noch bessere Reinigung: Die neue Formel ist jetzt noch effektiver bei extremen Verschmutzungen und bietet damit eine optimale, selbsttätige Reinigungsleistung.

Auch die neue Formel des S100 Total Reinigers wurde mit einer speziellen GEL-Formel entwickelt, die dafür sorgt, dass die Tenside bis zu 30 Minuten einwirken können, ohne anzutrocknen oder abzulaufen = bis zu 30 Minuten volle S100 Reinigungskraft bei gleichzeitiger Materialschonung!

Noch materialschonender! 100% Materialverträglichkeit – ist dabei selbstverständlich und auch für die empfindlichsten Oberflächen, wie beispielsweise unbeschichteten Pulverlack, ist er optimal geeignet.

Überkopffunktion: zudem haben wir auch die Sprühflasche optimiert, mit der neuen Flasche kann man nämlich auch kopfüber sprühen. So kommt man perfekt an schwer zugängliche Stellen am Bike.

Anwendung:

Der S100 Total Reiniger Plus ist Einer für alles, weil er sich für die Anwendung auf dem kompletten Motorrad eignet. Egal ob lackierte Kunststoff-Teile, das Cockpit oder Motorgehäuse: absolut schonend zum Material.

Einsprühen das gesamte Motorrad Einwirken lassen: 5 bis max. 30 Minuten je nach Verschmutzungsgrad Motorrad anschließend mit einem starken Wasserstahl gründlich abspritzen

Abledern? Nicht notwendig. Dein Bike ist nach der Grundreinigung zu 100 Prozent frei von Wasserflecken!

Alle Vorteile unseres S100 Total Reiniger Plus auf einen Blick:

Mühelose und rückstandslose Schmutzentfernung – entfernt selbst Insektenreste sowie Fett- & Ölverschmutzungen. Materialschutz auf allen gängigen Motorradoberflächen Höchste Ergiebigkeit und Reinigungswirkung durch die Gelformel Überkopf-Funktion: für die praktische Anwendung bei schwer zugänglichen Stellen

