Anzeige Stilvoll kommunizieren Sonderedition PACKTALK BLACK von Cardo Systems

Vollgepackt mit all den großartigen Funktionen, die Fahrer aus dem PACKTALK-Sortiment von Cardo Systems gewohnt sind, wie zum Beispiel DMC-Konnektivität (Dynamic Mesh Communication), Wasserdichtigkeit, 13-Stunden-Akku-Reichweite und Natural Voice Operation, kommt das neuste Sondermodell in den Handel. Das Gerät kombiniert diese "Cardo-Unterschiede" mit leistungsstarken 45-mm-JBL-Lautsprechern als Standard und einer dreijährigen Garantie in einem eleganten, geschwärzten Design.

Das Beste daran? Es ist ab sofort für 389,95 € hier erhältlich.

Geräte können dauerhaft gekoppelt werden

Bei der "set-and-forget” Dynamic Mesh Communication-Konnektivität, kurz DMC, wird das PACKTALK BLACK mit einem anderen PACKTALK Mesh-Gerät "verheiratet”. Einmal eingerichtet, finden und verbinden sich die Geräte immer wieder automatisch. Keine unnötigen Wartezeiten, bei denen man Knöpfe drücken muss, wenn jemand außerhalb der 1600-Meter-Reichweite fährt, oder während der Fahrt die Position wechselt – die DMC-Konnektivität funktioniert nahtlos. Wenn Sie gerne in großen Gruppen fahren, oder viele Freunde haben, gibt es die Möglichkeit, bis zu 15 Fahrer auf einmal zu verbinden.

Kooperation mit JBL für ultimatives Sounderlebnis

PACKTALK BLACK ist das erste und einzige Motorrad-Kommunikationssystem, das serienmäßig mit 45-mm-JBL-Lautsprechern ausgestattet ist und den Fahrern ein "ultimatives Klangerlebnis" bietet. Diese strategische Partnerschaft zwischen den weltweit führenden Experten – Cardo und JBL – setzt einen neuen Standard bei Audioqualität von Helm-Kommunikationssystemen. Die Natural Voice Operation-Funktionalität bedeutet, dass die Fahrer ihre Augen auf der Straße und ihre Hände am Lenker behalten und einfach "Hey Cardo" sagen können. Das Gerät reagiert sofort, um dem gegebenen Befehl zu folgen. Die Technologie lässt sich auch nahtlos in die Sprachsteuerungsplattformen von Apples "Siri” und "OK Google" integrieren. All dies ist untergebracht in einem schlanken, verdunkelten, wasser- und staubdichten Gerät mit einer dreijährigen Garantie! Um das Cardo Gerät zu finden, das am besten zu Ihnen passt, besuchen Sie die Website.