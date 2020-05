Anzeige TomTom Rider 550 75 € Cashback, noch bis zum 4.7.

Das TomTom RIDER 550 lässt sich einfach via Wi-Fi aktualisieren. So benötigt der Nutzer keine Kabel oder Computer mehr, um das Kartenmaterial und die Software von TomTom zu aktualisieren und das ohne zusätzliche Kosten. Und wenn es um die Planung des ultimativen Abenteuers geht, bietet das TomTom RIDER 550 den Fahrern Zugang zu TomTom Road Trips – mit über 150 exklusiven downloadbaren Routen. Auf der Straße werden Motorradfahrer zudem den schnelleren Quad-Core-Prozessor erleben können, der noch mehr Leistung und eine noch flüssigere Navigation bietet. Außerdem können sie jetzt auch per Sprachsteuerung mit Siri und Google NowTM auf die Funktionen Ihres Smartphones zugreifen – inklusive Benachrichtigung via Headset und auf dem Display.

Entdecken Sie TomTom Road Trips

TomTom

Die Plattform TomTom Road Trips wurde speziell für Motorradfahrer entwickelt, um die besten Motorradtouren der Welt zu entdecken. Über TomTom Road Trips können Fahrer Routen finden, auswählen, personalisieren und mit dem TomTom RIDER 550 synchronisieren. Zudem beinhaltet die neue Version auch TripAdvisor-Bewertungen auf MyDrive und macht es so ganz einfach, die perfekte Tour zu planen.

Motorradfahrer können über den 4,3-Zoll-Touchscreen, der auch gut mit Handschuhen bedienbar ist, die spannendsten und kurvenreichsten Straßen und Anstiege wählen. Biker können zudem die gefahrenen Touren aufzeichnen, direkt auf dem Gerät speichern und mit Freunden teilen .

Attraktives Angebot im Fachhandel

TomTom

Im teilnehmenden Fachhandel gibt es derzeit bis zum 04.07. 75€ zurück beim Kauf eines TomTom RIDER 550 oder eines TomTom RIDER 550 Premium Pack, das zusätzlich ein Autohalterungsset, eine Anti-Diebstahl-Lösung und eine Schutzhülle beinhaltet..

