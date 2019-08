Yamaha Ténéré 700 Bügel und Träger von Hepco & Becker

Mit der Ténéré 700 ist Yamaha ins Segment der Mittelklasse-Enduros zurückgekehrt. Die Zweizylinder-Enduro kann sowohl Gelände als auch Fernreise. Zubehörspezialist Hepco & Becker hat für beide Einsatzzwecke Anbauteile entwickelt, die der Yamaha noch mehr Kompetenz verleihen.

Schützende Bügel

Um den Reihentwin vor Blessuren zu schützen hat Hepco & Becker einen Motorschutzbügel entwickelt, der zugleich unscheinbar und effektiv ist. Komplettiert wird die Schutzwirkung durch einen Tankschutzbügel. Beide sind in Edelstahl oder schwarz zu haben. Die aggressive Front der Scheinwerfer erhält durch das Lampenschutzgitter einen noch stärkeren Offroad-Charakter. Schutz für die Hände bieten speziellen Griffschalen.

Verschiedene Gepäckoptionen

Soll Gepäck mit auf die Reise, so hat Hepco & Becker auch hier verschiedene Lösungen parat. Das Xplorer Cutout Set bestehend aus einem robusten Edelstahlträger, einem 40 Liter großen, sowie einem für den Auspuff ausgesparten 37 Liter großen Seitenkoffer. Dazu passend gibt es eine am Träger montierbare Werkzeugbox, die nochmal Extrastauraum bietet. Am Heck können zudem noch verschiedene Racks zur Aufnahme von Gepäckstücken montiert werden.

Für mehr Licht sorgen LED-Zusatzscheinwerfer. Bereits in der Entwicklung befindet sich ein nachrüstbarer Hauptständer sowie eine größere Grundplatte für den Seitenständer.