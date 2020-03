Anzeige Zubehör für Ihr BMW-Motorrad Hornig ergänzt Produktpalette für BMW Motorräder

Seit 2001 entwickeln, produzieren und vertreiben wir Spezialzubehör für BMW Motorräder. Durch unsere Leidenschaft zum Motorradfahren sind wir auf diese Idee gekommen und erweitern seitdem unser Sortiment sowohl an spezifischen Produkten als auch durch die neuen BMW Motorradtypen.

ZTechnik Windschild für BMW R1250R

Das „V-Stream“ Windschild setzt neue Maßstäbe in punkto Design, Technologie und Komfort für den Tourenfahrer. Die einzigartige „V-Form“ sorgt für eine hervorragende Aerodynamik und reduziert die Geräuschwerte (in den meisten Fällen) auf ein Minimum. Die Scheibenstärke von 4.5mm sorgt für Stabilität in allen Situationen.

Hergestellt aus High Tech Materialien:

Quantum/Lexan® Polycarbonat ist 10fach kratzfester als herkömmliche Acrylic Materialien.

Das Windshield „V-Stream“ wird komplett einbaufertig mit ABE geliefert.

Nur passend mit den originalen BMW LED-Blinkern oder den längeren originalen BMW-Blinkern mit Birne (Version USA / Kanada). Wenn Sie das kleine BMW Sport-Windschild angebaut haben, dann müssen Sie dieses natürlich abbauen. Die Rückseite des Tacho-Alu-Halters kann z.B. mit der BMW Artikelnummer 46638392893 abgedeckt werden. Das ist aber nur eine Optik- und Geschmacksfrage, die Windschilder sind vorne an dieser Stelle schwarz, sodass man keinen direkten Blick auf die Tachorückseite hat. Die entsprechenden Bilder dazu sehen Sie in der Anbauanleitung auf Seite 3 unten.

ab 379,95 Euro (inkl. Mwst) zzgl. Versand

Seitenständervergrößerung für BMW F900R & F900XR

Mit dieser Seitenständervergrößerung ist auf allen Untergründen ein sicherer Stand Ihrer Maschine gewährleistetet, da die Auflagefläche um mehr als 100% erhöht wird. Die Vergrößerung ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, schwarz eloxiert und enorm leicht zu montieren.

26,70 Euro (inkl. Mwst) zzgl. Versand

Edelstahl-Sturzbügel für BMW R1250 Modelle

Diese Edelstahl-Sturzbügel bieten einen optimalen Schutz für Sie und Ihr Motorrad, weil sie direkt an der stabilen Motorhalterung befestigt werden. Sie bieten somit eine optimale Kräfteverteilung. Diese Sturzbügel sind aus nicht rostendem Edelstahl gefertigt und müssen bei Arbeiten am Motor nicht extra abgebaut werden. Zusätzliche Halteplatten am Sturzbügel dienen zum Beispiel zur Befestigung einer Videokamera oder der Zusatzscheinwerfer.Sturzbügel bieten einen sehr guten Schutz, können aber die Schräglage einschränken.

Achtung: Sturzbügel passt nicht in Kombination mit Motorspoiler!

499,00 Euro (inkl. Mwst) zzgl. Versand

