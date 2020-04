Anzeige Zubehör für BMW-Motorräder Hornig erweitert Produktpalette für BMW Motorräder

BMW R1250R Umbau von Hornig

Treuer Begleiter auf Land-oder Bergstraßen: So präsentiert sich die R1250R und profitiert dabei natürlich auch vom ShiftCam-Boxermotor. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht den Roadster mit unseren Zubehörteilen zu optimieren und so dazu beizutragen, dass man während des Ausfluges auf diesem BMW-Naked-Bike noch sicherer, komfortabler und stilvoller unterwegs ist.

Eine Verbesserung, die gerade auf längeren Fahrten ihre Wirkung nicht verfehlen wird, ist die Lenkererhöhung. Aufgewertet wird dieser Bereich durch die Lenkkopfverschlusskappe mit Emblem. Durch die aufrechtere Körperhaltung wird das Reiseziel entspannter erreicht. Ein Stück Sicherheit bedeuten die Spiegelverbreiterungen, da man nun besser sieht, was hinter einem passiert. Das verbaute ZTechnik-Windschild bringt Ruhe, da der Geräuschpegel des Windes auf ein Minimum reduziert wird, was an der sehr guten Aerodynamik liegt. Sicher anzukommen ist das Wichtigste und so spielt die richtige GPS-Halterung mit Ram-Ball und dem passenden Klemmstück von 60 mm eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht optimale und uneingeschränkte Sicht auf das Navi zu haben. Gleiches gilt selbstverständlich für das Smartphone, weswegen sich am Motorrad überdies die Ram X-Grip Klemme für den sicheren Halt dieses Gerätes befindet. In diesem Umfeld soll zudem das Connectivity-Display wirksam vor Kratzern geschützt werden, wozu unsere Schutzfolien bestens geeignet sind. Die Brems- und Kupplungshebel überzeugen nicht nur durch ihr edles Design, sondern zeichnen sich auch durch eine hohe Funktionalität mit insgesamt sechsfacher Einstellmöglichkeit aus. Die Bremshebelvergrößerung sorgt durch die geschlitzte Oberfläche für einen festen Tritt. Für unseren Roadster ist die Bequemheit der Sitzbank essentiell, weshalb wir den Sitz umgepolstert haben, was zu einem deutlichen Komfortplus führt. Praktisch auf der Gepäckbrücke oder dem Rücksitz platzierbar bietet die Heck- und Soziussitztasche genügend Stauraum für Ausflugsfahrten, wobei sie von den standardmäßigen 8 Litern Volumen auf 16 Liter erweitert werden kann. An die Sicherheit und Unversehrtheit des unverkleideten Motorrades wurde mit den Edelstahl-Sturzbügeln und den Gabel-Sturzpads ebenfalls gedacht.

Für einen effektiven Schutz des Kühlers sorgt das stabile Kühlergitter. Auf Nummer sicher geht man mit unserem Öldeckel inklusive Emblem. Dieser ist nämlich ausschließlich mit Inbusschlüssel oder Torx durch eine seitliche Bohrung zu entfernen. Mit unserem Kotflügel aus ABS-Kunststoff werden Federbein, Auspuff und Sammler vor Verschmutzung und Steinschlag bewahrt. Optimal an den vorderen Kotflügel angepasst ist die zusätzliche Kotflügelverlängerung. Der verbaute Kennzeichenhalter gewährt einen freieren Blick auf das Hinterrad. Damit die BMW R1250R zukünftig auf allen Untergründen sicher steht, wurde die Seitenständervergrößerung angebaut. Besseren Grip beim Schalten bekommt man durch die Schalthebelvergrößerung mit O-Ringen. Für Fahrkomfort steht die Fußrastenverlegung mit den Multi Grip Fußrasten. Die Radachsabdeckung hat neben dem visuellen noch einen ganz praktischen Vorteil: Sie steigert die Kühlung des Kardans durch die Bohrungen. Gemeinsam mit der Rahmenabdeckkappe über dem Schwingenlager, der Lagerzapfenabdeckung am Kardan, den Abdeckungen für die Federbeinlagerung und den Abdeckkappen an der Motorbefestigung in Kombination mit deren Rahmenabdeckkappen, eingenommen solche am Heckrahmen, lassen die Schwingenlagerabdeckungen die unästhetischen Löcher am Rahmen der R1250R verschwinden. Individualität schafft überdies die Fußbremsflüssigkeitsbehälterabdeckung.

Einen echten Eyecatcher an unserem R1250R-Umbau bilden abschließend sowohl die Universal Felgenrandaufkleber als auch der Remus Black Hawk Auspuff.

Hier finden Sie alle Produkte aus unserem Sortiment, die für den Umbau verwendet wurden:

GPS Halterung für BMW F900XR

Mit unserer neuen GPS-Halterung für die BMW F900XR wird Ihr Navi direkt über den Armaturen positioniert. Sie haben das Navigationsgerät immer sehr gut im Blick haben und müssen nicht zu weit von der Straße abschweifen. Wird auch als Navihalterung bezeichnet. Perfekt sichtbares Bild auf dem Display auch bei schneller Fahrt.

Artikelnr. 44019 ist geeignet für alle BMW Navigatoren.

Um Garmin-Navis (z.B. Garmin SPIII, SP26**, 2720, Zumo 550, Zumo 590, Zumo 595, Zumo 660, Nüvi) montieren zu können, wird zusätzlich Artikelnr. 44004 benötigt. SP26** & 2720 Besitzer brauchen die Garmin Motorradbefestigung (016799 oder 016869).

Für TomTom Navigationsgeräte bitte zusätzlich zu Artikelnr. 44004 unseren speziellen Adapter (tomt-Ad Ed 2) mitbestellen.

GPS Halterung für BMW F900XR

59,90 Euro (inkl. Mwst) zzgl. Versand

Zum Produkt: GPS Halterung für BMW F900XR