Zubehör von Hornig Umbau BMW F900R & F900XR

Hornig Umbau der BMW F900R

Bei langen Touren mit der BMW F900R kann der Winddruck auf Dauer anstrengend sein. Um eine entspannte Fahrt zu gewährleisten, haben wir einen Touringscreen montiert, der dafür sorgt, dass der Winddruck über den Fahrer hinweggelenkt wird. Natürlich darf bei einer langen Fahrt der Stauraum nicht fehlen. Praktisch hierfür ist unser Tankrucksack 9-14 L, der sich erweitern lässt, um über mehr Platz für Gepäck zu verfügen. Zusätzlich hat dieser sogar ein integriertes Kartenfach! Unsere Griff Puppies sorgen für weniger Vibrationen, was natürlich wiederum in mehr Komfort resultiert. Das Gleiche gilt für unsere Edelstahl Lenkergewichte, die dazu auch noch gut aussehen. Essenziell für den Fahrkomfort ist der Sitz. Sobald es irgendwo drückt oder schmerzt, kann einem die Lust am Fahren schnell vergehen und der Fahrspaß leidet. Daher haben wir den Sitz unserer F900R umgepolstert und ihn damit sowohl optisch als auch ergonomisch verbessert. Ebenso wichtig ist die montierte Lenkererhöhung, welche die Schultern und Handgelenke entlastet. Dadurch wird ein aufrechtes und entspanntes Sitzen ermöglicht.

Dank der angebauten Kotflügelverlängerung sind Probleme wie verdreckte Krümmer, ein schmutziges Motorgehäuse, Steinschlagschäden und unnötige Wasseraufwirbelungen vergessen. Wenn die F900R abgestellt werden muss, ist ein sicherer Stand unbedingt notwendig. Durch die angebrachte Seitenständervergrößerung, die bei Unebenheiten wie auf Sand und Geröll einen stabilen Stand bietet, ist das kein Problem. Für ein zusätzliches Plus an Sicherheit haben wir unsere F900R mit unseren Sturzbügeln, den Gabel-Sturzpads und unseren Schwingen-Sturzpads ausgestattet. Die eigene Sicherheit hat höchste Priorität, deshalb haben wir unsere Spiegelverbreiterung angebaut, um auch immer den besten Überblick über das Geschehen im nachfolgenden Verkehr zu haben.

Etwas Individualität ist bei unserem Umbau ein Muss. Die Tector Brems- und Kupplungshebel in blau, passend zur Lackierung unserer F900R sehen nicht nur super aus, sondern sind auch in der Hebellänge sowie im Abstand zum Lenker verstellbar. Ein zusätzliches optisches Upgrade liefern unsere silbernen Felgenaufkleber und unsere Rahmenabdeckkappe. Die verbaute Schalthebelvergrößerung bringt sportliches Aussehen und Funktionalität durch mehr Halt beim Schalten mit. Einen minimalistischen "cleanen" Akzent wird unserer BMW F900R durch die eloxierte Lenkkopfverschlusskappe und den eloxierten Öldeckel verliehen. Für ein optimales Finish, sorgt der installierte Remus NXT Schalldämpfer in schwarz. Dieser sorgt für ein aggressiveres Erscheinungsbild, sowie für eine Leistungssteigerung Ihrer F900R.

Hornig Umbau der BMW F900XR

Die BMW F900XR wird auch oft als "kleine Schwester" der S1000XR bezeichnet und doch steht sie ihrem leistungsstärkeren Pendant, gerade im Hinblick auf sportliche Ambition auf der einen und robuster Touring-Tauglichkeit auf der anderen Seite, in nichts nach, wobei sie diese Stärken konsequent auf das kleinere Segment überträgt. Durch unseren Umbau bekommen gerade diese beiden Aspekte nun die Möglichkeit ihr Potenzial weiter zu entfalten.

Erholtes Ankommen am Zielort bedarf einer schonenden und entspannten Sitzposition. Dafür braucht es die Lenkererhöhung, durch die nicht nur der Lenker um 30 mm erhöht wird, sondern auch 25 mm näher an den Fahrer heranrückt. Diese Lenkerverlegung ist zudem beim sportiven Fahren im Stehen äußerst hilfreich. Einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit leisten die Spiegelverbreiterungen, da sie den Sehkreis verbessern. Unsere verbaute rauchgraue Tourenscheibe verspricht, dank des verstellbaren Spoilers, eine Fahrt ohne lästige Turbulenzen. Die perfekte Ergänzung stellen, sowohl optisch als auch funktionell, die verbauten Windabweiser dar. Selbstverständlich ist ein Navigationsgerät, vor allem auf längeren Touren, ein Muss. Mithilfe unserer GPS-Halterung können Sie die Route nun noch besser und bequemer ablesen, da man den Blick, aufgrund der Positionierung über den Armaturen, nicht zu lange von der Straße abwenden muss. Damit die Ablesbarkeit des Connectivity-Displays nicht durch Kratzer oder Beschädigungen beeinträchtigt wird, haben wir es mit der Displayschutzfolie versehen. Die umgepolsterte Sitzbank und den dadurch erlangten Sitzkomfort werden Sie nicht mehr missen wollen. Die auf bis zu 7 Liter erweiterbare und durch Saugnäpfe anbringbare Tanktasche ist ein treuer Begleiter auf jeder Tour. Falls dieser Stauraum jedoch nicht ausreichen sollte, ist auch noch eine Heck-bzw. Soziussitztasche mit an Bord. Für Funktionalität in höchstem Maße sorgen die rot-schwarzen Tector Brems- und Kupplungshebel, da die Hebellänge individuell eingestellt werden kann. Am Lenker fallen einem zusätzlich unsere Lenkergewichte aus Edelstahl ins Auge. Gemeinsam bewahren die Gabel-Sturzpads und die Sturzpads für die Schwinge die F900XR vor Beschädigungen.

Unser schwarz eloxierter Öldeckel, der mit einem Torx geöffnet werden kann, vereint Sicherheit und optischen Charme. Steinschlagschäden oder Verschmutzungen haben dank der hinteren Kotflügelverlängerung ein Ende. Einen sicheren Tritt gewährleistet die Schalthebelvergrößerung mit ihrer größeren Auflagefläche. Unsere schwarz-eloxierte Rahmenabdeckkappe fügt sich harmonisch in das Gesamterscheinungsbild der F900XR ein, während zusätzlich die roten Felgenrandaufkleber und der Remus NXT Schalldämpfer optische Highlights darstellen.

