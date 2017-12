Semiaktives Fahrwerk von Mupo im Test

Die raffinierte Technik, die Mupo verwendet, basiert auf dem Einsatz von gesteuerten Magnetfeldern. Audi, Lamborghini oder Ferrari verwenden die Technologie in Form von magnetorheologischen Stoßdämpfersystemen schon länger, doch im Motorradbereich gab es sie bislang nicht. Nun bieten die Experten der kleinen für ­ihre Rennerfolge bekannten Fahrwerksschmiede Mupo aus der Nähe von Bolo­gna entsprechende Nachrüstsätze an. Damit wollen sie Motorrädern von der Stange zu einem semiaktiven Fahrwerk verhelfen, das sich blitzschnell und automatisch den wechselnden Straßenzuständen und dem Fahrstil anpasst und jeweils die passende Abstimmung von Gabel und Federbein parat hat: mal soft, mal sportlich hart.

Bei traditionellen Gabeln und Federbeinen wird die Dämpfung im Prinzip durch eine Änderung im Fluss des Dämpferöls im Inneren des Zylinders erreicht. Beim magnetorheologischen Fahrwerk hingegen ändert sich nicht der Ölfluss, sondern die Viskosität des Öls, bei dem es sich eigentlich um eine sogenannte magnetorheologische Flüssigkeit handelt. Sie ist mit mikroskopisch kleinen Metallpartikeln durchsetzt, die sich elektrisch polarisieren ­lassen. Der Dämpferkolben ist mit einem Elektromagneten versehen; durch eine elektrische Anbindung lassen sich Ma­gnetfelder unterschiedlicher Stärke erzeugen, nach denen sich dann die Metallpartikel in der Flüssigkeit automatisch ausrichten. Je mehr Metallpartikel in das Ma­gnetfeld geraten, desto dickflüssiger wird das Öl und desto stärker die Dämpfung; die Viskosität ändert sich blitzschnell. „Die Flüssigkeit ist unglaublich wandlungsfähig“, erläutert Professor Antonio Pietrosanto von der Universität Salerno, der das System mitentwickelt hat. „Sie kann so leicht fließen wie Wasser, aber auch so hart und undurchdringlich werden wie Zement.“

1.000 Kontrollzyklen pro Sekunde

Pietrosanto und seine Kollegen begannen bereits 2006, die Technologie zu erforschen. Dazu wurde die Firma Spring off gegründet, ein Ableger der Universität Salerno (www.springoff.it). Die Herausforderung für die Ingenieure besteht darin, entsprechende Magnetfelder zu schaffen und vor allem zu steuern. Dazu dient beim Mupo-System nun eine kleine Steuereinheit, die mit Gabel und Federbein verbunden wird. Neben den elektrischen Kreisläufen enthält sie die Software, die unentwegt den Zustand der Federelemente misst; weitere Sensoren am Motorrad sind nicht nötig. In Abhängigkeit von den Messungen schickt das Steuerelement dann Strom zu den Magneten. Die Größe der Magnetfelder verändert sich und damit die Stärke der Dämpfung. Gabel und Federbein kommunzieren dank der Verkabelung über die Steuereinheit miteinander, ihre Reaktionen sind also aufeinander abgestimmt. Das alles geht in Millisekunden vonstatten. „Wir haben 1.000 Kontrollzyklen pro Sekunde“, erklärt Professor Pietrosanto. „Damit sind wir schneller als andere semiaktive Systeme, die mechanisch arbeiten.“ Die vergleichen Soll- und Istzustand der Dämpfung in aller Regel 500-mal pro Sekunde.