Eric Geboers verstorben

Suzuki und die gesamte Motocross-Welt ist tief bestürzt über den Tod des ehemaligen Weltmeisters Eric Geboers. Der Belgier kam am Sonntagabend, den 6. Mai, in der Nähe seines Wohnortes Mol in Belgien ums Leben. Geboers war mit Freunden zusammen auf einem Boot unterwegs und wollte einen Hund retten, der ins Wasser gesprungen war. Beim Versuch dem Tier zu helfen, sprang der 55-Jährige schließlich selbst in das kalte Wasser und tauchte nicht mehr auf.