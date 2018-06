Die Entwickler des Prototyps geben auf der dazugehörigen Projektseite an, dass im Normalfall bei der Bremsung eines Motorrads 75 Prozent der Energie am Vorderrad verloren gehen. Mithilfe eines Radnaben-Motors möchte das Studententeam diese Energie sicherstellen. Die gewonnene Energie wird in Strom umgewandelt, wodurch sich die Reichweite entsprechend erhöhen lassen soll. Die verwendete Lithium-Ionen Batterie wird von einem thermoelektrischen Kühlungssystem auf der idealen Temperatur gehalten. Der Akku soll sich innerhalb von nur einer Stunde wieder aufladen lassen.

So sieht die Struktur der Batterie aus.

Das Design der Ethec ist nach eigenen Aussagen einem Körper nachempfunden. Besonders auffällig ist zudem der Scheinwerfer. Der Sitz ist eher schmal gehalten. Ansonsten mit dabei sind ein Keyless-System, mit dem sich das Motorrad schlüssellos starten lässt und ein 7-Zoll Touchscreen, auf dem die wichtigsten Informationen dargestellt werden. Ein integriertes Navigationssystem ist ebenfalls an Bord. Last but not least haben die Studenten der ETH auch Angaben zu der Leistung des Elektromotors gemacht: Umgerechnet 67 PS soll der Antrieb leisten. Die Höchstgeschwindkeit soll bei 135 km/h abgeriegelt sein.

Ob aus dem Projekt jemals mehr als ein Prototyp wird, ist zweifelhaft. Die neu entwickelte Technologie hat allerdings durchaus Potential und könnte eine von vielen Lösungen für die Steigerung der Reichweite von Elektromotorrädern sein.