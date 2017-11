Hein Gericke meldet zum vierten Mal Insolvenz an

Was das für die noch verbliebenen 33 Shops der Hein Gericke Kette in Deutschland momentan bedeutet ist noch unklar. Sicher ist zum jetzigen Zeitpunkt nur, dass die Zukunft des Unternehmens ungewisser ist denn je.

Am Freitag, 3. November 2017, hat die Düsseldorfer Zubehör-Kette Hein Gericke zum mittlerweile vierten Mal Insolvenz anmelden müssen. Der 2014 als Investor eingestiegene Industrielle Paul Liao hat sich nach Angaben des zum Liao-Konzern gehörenden Helmherstellers LS 2 aus dem deutschen Motorrad-Zubehör-Unternehmen zurückgezogen, nachdem er zuvor einen mehrstelligen Millionenbetrag in das traditionsreiche, aber auch schon fast traditionell angeschlagene Unternehmen investiert hatte.

Demnach und nach der Standortliste auf der Website von Hein Gericke würden von den 2015 noch insgesamt 51 Gericke-Shops in Deutschland 33 bestehen bleiben. Von im letzten Jahr 15 HG-Shops in Österreich, Italien, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien wurden zwei geschlossen.

Tatsächlich sind im neuen 2016er-Katalog von Hein Gericke, der seit Ende Januar in den Läden der Zubehörkette erhältlich ist, viele Standorte nicht mehr aufgeführt. Es fehlen die beiden Läden in München, die Shops in Bocholt, Osnabrück, Trier, Frankfurt, Darmstadt, Mannheim, Kiel, Kehl, Erfurt, Schwäbisch Hall, Magdeburg, Weil am Rhein, Kaufbeuren und Rosenheim.

Es geht wohl weiter, aber viele Shops und Jobs fallen weg: Die Gläubiger der insolventen Hein Gericke Europe GmbH haben dem in Eigenverantwortung erstellten Insolvenzplan des Düsseldorfer Unternehmens erwartungsgemäß zugestimmt. Das gab die Firma am Donnerstag bekannt.

Die Pressemeldung im Original

(Pressetext)

Gläubigerversammlung stimmt dem Insolvenzplan der Hein Gericke Europe GmbH mit großer Mehrheit zu

Wichtiger Meilenstein genommen: 98 Prozent der Gläubiger stimmten dem Insolvenzplan der Hein Gericke Europe GmbH zu +++ Fortbestand der Gesellschaft ist damit gesichert +++ Kernpunkte der Sanierung waren die Straffung des Filialnetzes und eine damit einhergehende Anpassung der Personalstruktur +++ Eigenmarken sollen Wertschöpfung des Unternehmens mit Beginn der Saison 2016 erhöhen



Düsseldorf, 04.02.2016 – Die Hein Gericke Europe GmbH gab heute bekannt, dass der Sanierungskurs des Unternehmens breite Zustimmung findet: Die Gläubigerversammlung – unter anderem bestehend aus Mitarbeitern, Lieferanten und Vermietern des Unternehmens – stimmte am 2. Februar 2016 dem vom Unternehmen in Eigenverantwortung erarbeiteten Insolvenzplan mit großer Mehrheit von 98 Prozent zu. Der Fortbestand der Gesellschaft ist damit gesichert. Kernpunkte der Sanierung waren die Straffung des Filialnetzes und eine damit einhergehende Anpassung der Personalstruktur.

"Ich bin sehr erleichtert über die eindeutige Zustimmung unserer Gläubiger zur erfolgreichen eigenverantwortlichen Sanierung von Hein Gericke", sagt Rutian "Paul" Liao, Eigentümer der Hein Gericke Europe GmbH. "Ich möchte mich vor allem bei unseren Mitarbeitern und Lieferanten bedanken, die uns auch in dieser nicht einfachen Phase die Treue gehalten haben. Jetzt können wir dieses herausfordernde Kapitel erfolgreich abschließen und uns mit ganzer Kraft der bevorstehenden Saison 2016 widmen, deren Vorbereitung wir bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen haben."



Auch zukünftig kann das Unternehmen auf das uneingeschränkte Engagement Liaos vertrauen, der weiterhin inhaltlich und finanziell voll hinter dem Unternehmen steht. Langfristig will der Eigentümer verstärkt auf Eigenmarken setzen und deren Anteil am Gesamtsortiment schrittweise weiter ausbauen, um die Wertschöpfung zu verbessern und perspektivisch auch Potenziale im internationalen Business-to-Business-Geschäft zu erschließen. Das wird nicht zuletzt die Saison-Abhängigkeit des Geschäfts reduzieren. Diese Veränderungen sind bereits im neuen Hein Gericke-Katalog sichtbar, der seit Ende Januar in den Filialen erhältlich ist: Erstmals seit zehn Jahren wird Hein Gericke völlig neu entwickelte Kollektionen sämtlicher Eigenmarken wie Hein Gericke, Tuareg, Speedware und Bullson in den Markt bringen.

Über die Hein Gericke Europe GmbH (Eigendarstellung):

Die Hein Gericke Europe GmbH mit Hauptsitz in Düsseldorf ist Eigentümer der Traditionsmarke "Hein Gericke" und drittgrößter Filialist für Motorradzubehör und -bekleidung in Deutschland. In seiner 45-jährigen Geschichte hat Hein Gericke zahlreiche Impulse in der Branche gesetzt. Der Umsatz im Jahr 2015 belief sich auf rund 30 Millionen Euro.