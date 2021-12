Beheizbare Winterhandschuhe für Motorradfahrer Für warme Hände auf Wintertouren

Klar, es gibt jede Menge Motorräder, die ab Werk mit Heizgriffen anrollen und darüber hinaus solides Nachrüst-Material am Zubehörmarkt. Wer aber bei ernstzunehmenden Wintertemperaturen mit klassischen Winter-Motorradhandschuhen schon auf dem Motorrad saß, dürfte bemerkt haben, dass die Wärme der Griffheizung nur schwer durch die dicke Handschuhschicht bis zur Innenhand dringt, während die Oberhand und die Finger im eiskalten Fahrtwind ausharren müssen. Genau dort setzen beheizbare Winterhandschuhe für Motorradfahrer an, denn sie beheizen für gewöhnlich Finger und Hand von der Oberseite. Wir geben euch hier einen Überblick, was der Markt in diesem Bereich so bietet. Eine Übersicht zu Thermobekleidung für Motorradfahrer haben wir übrigens auch.

Dane Fyre Gore-Tex (gesehen für 199 Euro)

Hersteller Dane Fyre Gore-Tex

Ziegenleder außen, Polyesterfutter innen, dazwischen eine Thermoisolierung und eine Gore-Tex-Membran. Und über die komplette Oberhand und bis in die Fingerspitzen sind in jedem Dane Fyre Gore-Tex* noch gut ein Meter Kohlefaser-Heizleitungen vernäht, welche die Hände in drei Heizstufen im Akkubetrieb bis zu vier Stunden lang aktiv wärmen, wovon wir uns im Redaktionsalltag selbst überzeugen konnten. In Kombination mit einer Griffheizung werden die Hände rundum beheizt, aber auch ohne eine solche sorgt der wasserdichte, in den Größen S bis 4XL erhältliche Winterhandschuh selbst bei einstelligen Minusgraden für ein angenehmes Klima.

Die beiden je 2.500 mAh starken, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus (Ladegerät im Lieferumfang) tragen leider an der Unterseite der Stulpen ziemlich auf – wen das stört oder wer die Handschuhe länger am Stück nutzen möchte, kann sie auch direkt über das Bordnetz betreiben. Für den dazu benötigten Adapter werden allerdings zusätzliche 39 Euro fällig. Im Gegenzug überzeugen die Dane Fyre dafür mit sauberer Verarbeitung, guter Bedienbarkeit und sinnvollen Extras wie etwa einer leitfähigen Fingerspitze zur Bedienung des Smartphones.

Dane Varme XPR-Tex (gesehen für 189 Euro)

Hersteller Dane Varme XPR-Tex

Der Dane Varme XPR-Tex* ist die minimal günstigere Alternative zum Fyre Gore-Tex. Rund 10 Euro weniger Kosten bringen mehr Textil statt Leder mit sich und eine XPR-Tex- statt einer Gore-Tex-Membran.

Difi Polaris Aerotex (gesehen für 239,95 Euro)

Hersteller Difi Polaris Aerotex

Die beheizbaren Motorradhandschuhe Difi Polaris Aerotex* bestehen außen zu 85 Prozent aus Leder (Ziegen- und Rindleder). Das mit einem Akku betriebene Heizsystem lässt sich in drei Stufen regulieren, wobei der Akku 2 bis 4 Stunden halten soll – je nach verwendeter Heizstufe. Die niedrigste Stufe bringt die Heizspiralen über der Hand und den fünf Fingern auf 40 Grad, die mittlere auf 50 Grad, die höchste auf 60 Grad. Strom liefern zwei wiederaufladbare Lithium Polymer 7.4-V-Batterien, das Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.

iXS Tour LT Heat ST (gesehen für 224,95 Euro)

Hersteller Dane Fyre Gore-Tex

Der beheizbare Motorrad-Winterhandschuh von iXS besteht aus einem Ziegenleder-Textil-Mix mit Solto-TEX-Memran. Das Heizsystem wird über zwei 7-V-Lithium-Ionen-Batterien pro Handschuh mit Strom versorgt und über den Temperaturregler am Handrücken gesteuert. Thinsulate sorgt für die Isolation (330 Gramm am Handrücken, 100 Gramm an der Innenhand), hinzu kommt eine Wassersperre am Stulpenabschluss. An der Zeigefingerspitze wurde Touchscreen-taugliches Material verarbeitet.

Angebote IXS Tour Heat-ST beheizbar Motorradhandschuhe, schwarz, Größe 3XL Lieferzeit: 3 - 5 Tage

224,95 € inkl. Versand Zum Shop

Ixon IT Fogo (gesehen für 246,99)

Hersteller Ixon IT Fogo

Außen besteht der Heizhandschuh von Ixon fast komplett aus Ziegenleder, unter dem sich auch fast unsichtbar ein Knöchelschutz versteckt. Der Preis ist stolz. Dafür sollen Motorradfahrer im Winter sich auf das intelligente Heizsystem des Ixon verlassen können: Sobald der Handschuh übergestreift wird, aktiviert sich das Heizsystem, das über eine Temperaturerkennung regelt, wann der Handschuh heizen muss und wann die Komforttemperatur erreicht ist. Durch die kontinuierliche Temperaturüberwachung soll der Fahrer zu keiner Zeit Kälte an den Händen spüren. Gleichzeitig soll so der Stromverbrauch optimiert werden, da die Handschuhe nur bei Bedarf heizen. Die individuelle Wohlfühltemperatur lässt sich über eine App und Bluetooth-Verbindung konfigurieren. Im Lieferumfang des Ixon IT Fogo ist alles enthalten, was man für den vollen Funktionsumfang benötigt.

Angebote Ixon IT Fogo Beheizbare Motorradhandschuhe, schwarz, Größe 2XL Lieferzeit: Sofort lieferbar

246,99 € inkl. Versand Zum Shop Ixon IT-Fogo, Handschuhe beheizt - Schwarz/Blau - XL Lieferzeit: sofort lieferbar

246,99 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop

Klan-e Infinity 3.0 (gesehen für 125,95 Euro)

Hersteller Klan-e Infinity 3.0

Der Handschuh ist für den Heizbetrieb vorbereitet. Ohne den separat bestellbaren Akku (im Set ab 89,95 Euro) wird einem aber nicht warm um die Finger. Alternativ kann der Motorrad-Heizhandschuh auch über ein Kabel für 13,95 Euro direkt an der Motorradbatterie angeschlossen werden.

Angebote Klan-e Infinity 3.0, Handschuhe beheizt - Schwarz - XS Lieferzeit: sofort lieferbar

125,90 € zzgl. 5,90 € Versand Zum Shop Klan-e Infinity 3.0 beheizbare Handschuhe, schwarz, Größe S Lieferzeit: Sofort lieferbar

125,95 € zzgl. 3,99 € Versand Zum Shop

Macna Progress RTX DL (gesehen für 199,95 Euro)

Hersteller

Vorweg: Akku oder Ladekabel für den Anschluss an die Motorradbatterie sind im Lieferumfang des Macna nicht enthalten. Akku und Ladegerät kosten ab 79,95 und das Kabel für die Motorradbatterie gibt es für 14,95 Euro (gesehen bei louis.de im Dezember 2021). Im vollständigen Dress zeigt der Heizhandschuh von Macna dann den Ladestand des Akkus an, während die Heizeinstellung auch per App bedient werden kann. Gefertigt ist der Progress RTX DL an der Oberhand aus einem Textilmix mit Ziegenlederbesatz, während der Bereich der Unterhand aus Ziegenleder besteht.

Angebote Macna Jugo Damen Motorrad Handschuhe, pink, Größe L Lieferzeit: 3 - 5 Tage

49,95 € zzgl. 3,99 € Versand Zum Shop

Merlin Minworth (gesehen für 279 Euro)

Hersteller

Für den stilechten Look auf Retro-Maschinen oder Oldtimermotorrädern hält Merlin den beheizbaren Motorradhandschuh Minworth bereit. Das Obermaterial besteht zu 100 Prozent aus Rindleder, das Futter aus Polyester, die wasserdichte Hipora-Membran aus Polyurethan. Die Heizelemente sind batteriebetrieben und verlaufen über die Finger und den Handrücken. Mit drei Temperatureinstellungen sollen es die Hände auch an den kältesten Tagen warm und kuschelig haben. Zum Aufladen der Batterien ist ein USB-Ladegerät im Lieferumfang enthalten. An der Handschuhstulpe befindet sich der Ein-Aus-Schalter und Temperatur-Regler und die LED-Anzeige. Ein Knöchelschutz sorgt für Sicherheit und das Material an Finger- und Daumenspitze für Kompatibilität mit dem Smartphone-Display.

Angebote Merlin Minworth Beheizbare Motorradhandschuhe, braun, Größe 3XL Lieferzeit: Sofort lieferbar

279,00 € inkl. Versand Zum Shop

*Diese Links führen zu Anbietern, von denen MOTORRAD eine Provision erhält.