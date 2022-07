Helstons University und Helstons College College-Motorradjacke mit Membran und Protektoren

Die französische Marke Helstons ist auf Motorradkleidung im Vintage-Stil spezialisiert. Für die Saison 2022 haben sie unter anderem zwei Motorradjacken im Stile amerikanischer Studentenjacken im Portfolio.

0,9 bis 1,1 mm dickes Rindsleder

Sowohl die Damenjacke Helstons University als auch das Herrenmodell Helstons College sind aus 0,9 bis 1,1 Millimeter dickem, vollnarbigem Rindsleder. Anders ausgedrückt haben wir es bei den beiden Lederjacken mit Glattleder zu tun, das die natürliche Narbung des Tieres erkennen lässt und nicht glattgeschliffen ist.

Zudem sind die beiden College-Motorradjacken mit einer wasserdichten Membran versehen, die Schutz vor Regen bietet. Im Inneren befindet sich ein festes, also nicht herausnehmbares, gestepptes Futter mit zwei Reißverschlusstaschen. Auch an der Außenseite befinden sich zwei Taschen.

Schutzstandard unklar, aber anpassbar

So richtig motorradtauglich werden Helstons University und Helstons College aber erst durch die Protektoren an Ellbogen, Schultern sowie am Rücken. Der Hersteller gibt zwar an, dass die Protektoren herausnehmbar sind und die Jacken CE-zertifiziert sind, welchem Schutzstandard sie entsprechen, ist aber unklar. Es liegt nahe, dass die Jacken Dank des Abriebschutzes (Leser) dem Schutzstandard B entsprechen. Sollten Protektoren Level 1 im Lieferumfang enthalten sein, könnten die Jacken auf den Schutzstandard A kommen. Wer Level 2-Protektoren – auch am Rücken – nachrüstet, kann hebt den Schutzstandard auf AA.

Für Herren gibt es die Helstons College in Schwarz mit weißen Elementen in den Größen S bis 4XL. Sie kostet um die 440 Euro. Das Damenmodell Helstons University kommt in Schwarz-Gelb und ist für rund 390 Euro in den Größen S bis 2XL zu haben. Aber Vorsicht: französische Größen fallen meist eine Größe kleiner aus als die deutschen Konfektionsgrößen.

Fazit

Unabhängig vom Geschmack finden wir es einfach großartig, wie bunt und vielfältig die Welt der Motorradklamotten mittlerweile ist. Helstons, wie viele andere Anbieter daran nicht ganz unbeteiligt, bietet mit University und College jetzt sogar Motorradjacken im College-Stil an.