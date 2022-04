Eleveit Mud Maxi, X-Tarmac und X-Tarmac WP Bunter Enduro-Anzug und Offroad-Stiefel

Ob auf der Straße oder Offroad – der Fahreranzug Eleveit Mud Maxi scheint sowohl als auch eine gute Figur zu machen. Etwas frischer und farbenfroher kommt er daher und guckt sich in Sachen großen Schriftzügen in bunten Farben etwas von den Offroad-Trikots ab. Auch die Hose muss sich nicht – wie sonst oft – auf gediegeneres Design zurückziehen, sondern knallt richtig schön ins Auge. Und zwar in der zur Jacke passenden Ausführung – in Grau-Rot, Dunkelgrau-Orange oder Grau mit Neongelb.

Angebote Eleveit Mud Maxi Motorrad Textilhose, grau-rot, Größe 42 Lieferzeit: 4 - 5 Tage

134,91 € zzgl. 3,99 € Versand Zum Shop

Zahlreiche Lufteinlässe mit Reißverschlüssen an Schultern, Brust und Rücken sorgen für Belüftung, die Spandex-Einsätze im Schulter-, Ellbogen- und Beinbereich für Komfort sowie zwei große Taschen mit Magnetverschluss und zwei kleinere Taschen mit Reißverschluss für Staraum. Der Clou: Die Ärmel der Mud Maxi-Jacke lassen sich per Reißverschluss abnehmen.

Enduro-Stiefel X-Tarmac und X-Tarmac WP

Die passenden Enduro-Stiefel finden sich ebenfalls im Eleveit-Sortiment – X-Tarmac und X-Tarmac WP. Leicht, wasserdicht, komfortabel und widerstandsfähig sollen sie sein. Eine Besonderheit ist, dass die Sohle leicht ausgetauscht werden können soll.

Angebote Eleveit X Tarmac Motocross Stiefel, schwarz-weiss, Größe 48 Lieferzeit: 4 - 5 Tage

314,91 € inkl. Versand Zum Shop

Im Gegensatz zum Modell X-Tarmac verfügt die WP-Version über ein Futter mit einer wasserabweisenden Membran, die sich ideal für Furten und Flüsse eignet und auch bei Regen oder im Winter bei Schnee extrem wasserdicht sein soll.

Größen und Preise

Schlechte Nachrichten für interessierte Motorradfahrerinnen: Der Anzug Eleveit Mud Maxi ist nur für Männer erhältlich (Größe S bis XXXL) und bei den Stiefeln geht es erst ab Größe 39 los (bis Größe 48). Kostenpunkt für die Stiefel: Die X-Tarmac kosten um die 315 Euro, die WP-Ausführung um 340 Euro. Die Jacke kostet knapp 200 Euro und die Hose (28 – 42) gibt es für um die 135 Euro.

Fazit

Der Enduro-Anzug Eleveit Mud Maxi scheint richtig was fürs Auge zu sein. Leider nur für die Herren der Schöpfung.