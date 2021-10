IXS Classic Jacke Eton-ST-Plus und Elora Rollerjacken für Damen und Herren

Die Classic Jacke Eton-ST-Plus und die Damenjacke Elora-ST-Plus von IXS kommt mit 2-Lagen-Laminat und soll dank integrierter Solto-TEX-Membran auch vor schlechtem Wetter schützen, wasserdicht sein sowie atmungsaktiv. Das Obermaterial besteht aus Polyamid, Futter sowie Thermofutter sind aus Polyester.

Gleichzeitig möchten die Rollerjacken auch mit Alltagstauglichkeit und Funktionalität überzeugen. Sie kommen beide mit einer abnehmbaren Kapuze, zwei geräumige Außen- sowie zwei Innentaschen, die allesamt verstaute Gegenstände wie Hände, Schlüssel, etc. per Reißverschluss sichern. Für eine griffbereite Verstauung von kleinen Gegenständen verfügen die Jacken zusätzlich über eine Napoleontasche, die unmittelbar neben dem großen Reißverschluss an der Front angebracht ist.

Der Ärmelbund ist verstellbar, das Gleiche gilt für den Jackensaum. Im Hüftbereich sind Reißverschlüsse zur Anpassung verarbeitet – bei offenem Reißverschluss ist die Jacke weiter, bei geschlossenem Reißverschluss sitzt sie körperbetonter. Damit der Fahrtwind nicht an den Ärmelbündchen vorbeikommt, finden sich im Bereich des Handgelenks weiche Stretchbündchen.

Nebenbei kommen die beiden Rollerjacken IXS Classic Jacke Eton-ST-Plus und Elora-ST-Plus mit Schulter- und Ellbogenprotektoren sowie einer Tasche zum Einschieben des Rückenprotektors. Beide Kleidungsstücke sind nach EN 17092-4:2020 (A) CE-zertifiziert, entsprechen also der Schutzklasse A.

Sowohl das Damen- also auch das Herrenmodell kostet 199 Euro. Beide sind jeweils in den Größen S bis XXXL zu haben.

Fazit

Mit IXS Classic Jacke Eton-ST-Plus und Elora-ST-Plus bringt iXS zwei Rollerjacken, die auch fernab vom Fahrzeug eine gute Figur machen sollen.