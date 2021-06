Lederjacke Vanucci VSJ-2 Bequem und sportlich

Viele werden das kennen: eine Lederklamotte, die einigermaßen körpernah geschnitten ist, will eingetragen werden. Je nachdem, wie das Teil geschnitten ist und wie häufig es getragen wird, kann es eine ganze Weile dauern, bis es sich anfühlt wie die gewünschte zweite Haut.

Mit der Vanucci VSJ-2 will Louis eine Lederjacke an den Mann bringen – Damengrößen gibt es (noch) nicht –, die schon vom ersten Tragen an komfortabel sitzen soll. Sie soll weder zwicken noch flattern, was auch auf die Stretcheinsätze zurückzuführen ist. Auf der Innenseite der Arme kommt Textilstretch zum Einsatz, im Bereich der Ellenbogen außen und der Schulterblätter wird Lederstretch verwendet. Überall sonst dominiert an der Jacke robustes, mindestens 1,2 Millimeter starkes Rindleder.

Vanucci VSJ-2 in 20 Größen erhältlich

Zum optimalen Sitz der Vanucci VSJ-2 soll auch eine riesige Auswahl an Größen beitragen. Die VSJ-2 gibt es in sage und schreibe 20 Größen – darunter Kurz-, Normal- und Langgrößen: Von 24 bis 28, von 46 bis 64 sowie von 94 bis 106.

Optisch hat sie ebenfalls einiges zu bieten – je nach Farbe bekommt der sportliche Schnitt eine Portion klassische Optik, eine Prise Retro oder einen moderneren Look.

Die Vanucci VSJ-2 ist bei Louis für 399,99 Euro erhältlich.

Fazit

Wer sich schwer tut, die passende Lederjacke zu finden, könnte bei der großen Auswahl an unterschiedlichen Größen fündig werden.