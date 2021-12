Modeka Panamericana II Adventure-Anzug Saison 2022

Modeka stellte den beiden Weltreisenden Marta und Lukasz zwei Panamericana-Anzüge für ihre 15-monatige "Dreamcatchers Journey" zur Verfügung. 57.000 Kilometer später nutzte Modeka die Erfahrungen der beiden und bezog sie eng bei der Weiterentwicklung des neuen Adventure Textilanzugs mit ein.

Weiterentwicklung an der Modeka Panamericana II

Heraus kam die Adventure-Kombi Modeka Panamericana II, die neben Schwarz-Grau in Sand-Khaki erhältlich ist. Das hat weniger den Zweck, sich im Gelände besser tarnen zu können, sondern vielmehr den Vorteil, dass nicht jedes Sand- und Staubkorn sofort auf schwarzem Untergrund sichtbar wird.

Modeka In der Farbvariante Schwarz-Grau gibt es die Modeka Panamericana II auch in Kurz- und in Langrößen sowie in Größe 5XL. Das gilt für Damen und Herren, für jacke und Hose.

Optimiert wurde die Ergonomie der Ärmel, die trotz vieler Features einwandfreien Komfort bieten sollen. Dank des neuen Ärmelabschlusses aus Stretch soll der Handschuh dann je nach Belieben unter oder über der Jacke getragen werden können. Wer öfters mit dem Motorrad eine Mautstelle passieren muss, wird sich über die ID/Emergency-Tasche am linken Unterarm freuen – vorausgesetzt Karte auflegen reicht aus. Ein Upgrade bekamen die Reißverschlüsse, die nun sand- und staubresistent sein sollen und für die Langlebigkeit der Textilkombi sorgen sollen. Gleiches Ziel verfolgt die Weitenverstellung ohne Klett, da es nicht zum Abrieb des Materials kommt.

Gleichberechtigung für den Damenanzug

Im Gegensatz zum Vorgänger ist bei der Panamericana II die Damen-Ausführung mit großen Belüftungsöffnungen mit Fidlock-Magneten im Bereich des Oberkörpers ausgestattet. Was laut Modeka wegen der natürlichen Anatomie eine Herausforderung war.

Modeka Auch die Damenjacke wurde jetzt mit großen Belüftungsöffnungen ausgestattet.

Material und Protektoren

Die Modeka Panamericana II ist an den Sturzstellen mit 1000 D Cordura verstärkt und vollständig mit Level 2-Protektoren ausgestattet. Sie entspricht der Schutzklasse AA. Die wasser- und winddichte Sympatex-Membran ist herausnehmbar. Für unstabile Wetterlagen kann die Membranjacke am Rücken positioniert getragen werden. Gegen die Kälte soll eine herausnehmbare Midlayer-Jacke schützen, die auch einzeln tragbar ist, während das Thermofutter die Beine warmhält.

Belüftung

Der Jackenkragen ist nach außen klappbar, die zwei großen Belüftungstaschen im Brustbereich werden magnetisch fixiert, vier weitere Belüftungsöffnungen lassen sich per Reißverschluss öffnen. Die Hose ist ebenfalls mit Belüftungsklappen ausgestattet und zusätzlich zu den Standard-Taschen im Bereich der Leiste sind in guter Adventure-Anzug-Manier noch Seitentaschen im Bereich der Oberschenkel aufgenäht.

Preise und Verfügbarkeit

Die Modeka Panamericana II soll ab Ende Februar, Anfang März 2022 im Handel verfügbar sein. Die Herrenjacke kostet 399,90 Euro und gibt es in den Größen S – 4XL. In Schwarz-Grau steht sie auch in Kurz- und Langgrößen sowie in 5XL zur Verfügung. Die Hose kostet 329,89 und ist in S – 4XL erhältlich. Auch hier gibt es Sondergrößen in Schwarz-Grau. Damenjacke und -hose gibt es in den Größen 34 bis 48, Jacke: 379,90 Euro; Hose: 289,90 Euro.

Fazit

Modeka bringt mit der Weiterentwicklung des Panamericana-Anzugs nicht nur eine Textilkombi, die aussieht als sei sie für Abenteuer gemacht, sondern viele Funktionen bietet, die auf großer Tour sinnvoll sind.