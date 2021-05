Motorradjacke Bering Bario und Lady Bario Textiljacke mit wasserdichtem Innenfutter

Außen besteht die Bario-Jacke aus Fibre Tech 600D-Material und innen soll das Mesh-Futter Fahrer und Fahrerinnen bei Bedarf kühl halten. Im Brustbereich können zwei Öffnungen per Reißverschluss für zusätzliche Kühlung sorgen und am Rücken ergänzt eine Lüftungs- beziehungsweise Entlüftungsöffnung.

Regen und Kälte

Wenn das Thema auf der Tour aber gar nicht die Hitze ist, sondern es darum geht, bei Regenschauern trocken zu bleiben, soll Berings Bario-Jacke mit einem wasserdichten einsetzbaren Futter schützen. Falls es sich nicht um einen warmen Sommerregen handelt, kommt unterstützend auch noch ein Thermofutter hinzu, das Fahrerinnen und Fahrer vor Kälte isolieren soll.

Protektoren

Bering Bario und Lady Bario entsprechen der Schutzklasse A. Justierbare Ellenbogen und Schulterprotektoren sind im Lieferumfang enthalten, ein Rückenprotektor sollte nachgerüstet werden.

Komfort

In Sachen Komfort sorgen Verstellriemen an der Hüfte und an den Ärmeln sowie mehrere Knöpfe am Kragen und an den Oberarmen für den passenden Sitz. Dank Verbindungsreißverschluss an der Rückseite der Jacke lässt sie sich mit einer Bering-Hose kombinieren. Drei Außen- und zwei Innentaschen sollten genug Stauraum für die meisten Fahrer bieten.

Die Bering Bario kostet 199,99 Euro und ist für Männer in der Farbkombination Weiß-Grau-Schwarz und für Frauen in Schwarz-Grau-Pink erhältlich. Die Größen für Männer reichen von XS bis 4XL, während Frauen zwischen den Größen T0 bis T6 wählen können, was den deutschen Damengrößen von 34 bis 46 entspricht.

Fazit

Die Auswahl an Textiljacken mit wasserdichter Innenjacke und Thermofutter in dieser Preisklasse ist groß. Ob die Bering Bario die richtige Wahl ist, kann eine Geschmacks- und Passformfrage sein.