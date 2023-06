Detlev Louis selbst, der Gründer des großen Filialisten für alles rund ums Motorrad, trat in den 1950er-Jahren bei Geländerennen mit Wachsjacke an. Seit 2023 gibt es die Motorradjacken aus gewachster Baumwolle im Retro-Look in den Louis-Shops. Allerdings sicherer und funktionaler als die Modelle aus vergangenen Zeiten.

Im Bereich der Taille kann die Weite per Gürtel angepasst werden, an den Ärmeln sind hierfür Reißverschlüsse angebracht. Die gewachsten Motorradjacken sind mit einem 2-Wege-Reißverschluss ausgestattet, die langen Versionen kommen zudem mit 4 nicht wasserdichten und geräumigen Außentaschen und 3 Innentaschen, von denen eine als Dokumententasche deklariert ist. Die kurze Wachsjacke kommt mit 2 Innentaschen daher, wovon eine ebenfalls eine Dokumententasche ist.

Kurz für 249,99, lang für 299,99 Euro

Die Herrenjacke kostet in der langen Ausführung namens Detlev Louis DL-JM-4 299,99 Euro und in der kurzen Variante Detlev Louis DL-JM-11 249,99 Euro. Sie steht in den Größen 48 bis 58 bereit. Die Motorradjacke aus gewachster Baumwolle für Damen Detlev Louis DL-JW-4 gibt es ausschließlich in der Lang-Version. Preis: 299,99 Euro; Größen: 34 bis 46.