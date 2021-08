UpBikers Überziehschuhe 4 Zentimeter mehr Entscheidungsfreiheit

Viele Motorradfahrer und -fahrerinnen kennen das: Der sichere Stand ist mehr Wunsch als Realität. Dafür muss das Motorrad nicht einmal besonders hoch sein. Es reicht, wenn die Maschine um die Taille herum etwas breiter baut, die Fußrasten im Weg sind oder Spurrillen an der Ampel den Weg der Beine zum Boden verlängern.

4 Zentimeter mehr Reichweite

Mit den UpBikers will der spanische Hersteller nun endlich Abhilfe schaffen. Sie werden über den Motorradstiefel oder Sneaker übergezogen und bringen – dort, wo’s zählt – 4 Zentimeter mehr Reichweite, nämlich auf dem Weg nach unten im Bereich des Fußballens. Angepasst und verschlossen werden die UpBikers hinten an der Ferse per Klettverschluss.

Schaltvorgänge problemlos möglich

Wer Motorradstiefel mit recht dicker Sohle trägt, kommt unweigerlich zu folgender Frage: "Und wie soll man mit den Dingern schalten?" Die Aussparungen unten an der Sohle soll problemloses Schalten ermöglichen. Das funktioniert so: Auf der Innenseite, also der dem Motorrad zugewandten Seite, gibt es an der Sohle jeweils eine Aussparung. Nach ein paar Tritten damit auf den Schalthebel, soll man sich daran gewöhnt haben und auch das Einfädeln unter den Schalthebel soll tadellos klappen.

Motorräder für kleine Leute

Wer die äußere Kante seines Motorradschuhs bisher als Gradmesser in Schräglage verwendet hat, sollte mit den UpBikers allerdings davon absehen und die Fußballen komplett auf der Fußraste lassen.

Leonard Zirlik Sitzprobe von Dina Dervisevic (1,58 m Körpergröße) auf der Multistrada V4 S mit niedrigerer Sitzbank aus dem Ducati-Zubehör. Mit den UpBikes könnte das klappen, ohne wirds echt schwierig.

Die Upbikers gibt es in einer Einheitsgröße. Sie kosten um die 80 Euro und sind mit einem Riemen quer über dem Fuß und einem Riemen um die Ferse einstell- und fixierbar.

Fazit

Wer immer wieder von seinem etwas zu hohen oder breiten Wunschmotorrad träumt und trotz Plateau-Motorradstiefeln keinen sicheren Stand bekommt, könnte jetzt nochmal unter ganz neuen Voraussetzungen die Modellpaletten der Hersteller scannen. Um uns selbst davon zu überzeugen, dass der Schaltvorgang mit den UpBikers tatsächlich ohne Probleme vonstatten geht, haben wir ein Paar angefragt und berichten euch an dieser Stelle, wie wir damit klarkommen.