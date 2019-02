Mastech Motorrad-Fahrradträger

Der Träger aus Vierkantstahlrohr wird auf einer bestehende Topcase-Trägergrundplatte montiert. Ein längsliegendes Element nimmt dabei das Bike mit ausgebautem Vorderrad an der vorderen Achsklemmung sowie an einer Tretkurbel auf.

In Deutschland darf der Fahrradträger nicht verwendet werden.

Gesichert wird per Schlaufen und Klemmschrauben. Zwei zusätzliche Zurrgurte verspannen den Lenker mit dem Motorrad. Das ausgebaute Vorderrad findet seinen Ruheplatz auf einem aufstellbaren Trägerelement. Hier wird das Rad mit seiner Achse festgespannt. Bei Nichtgebrauch wird der Träger platzsparend zusammengefaltet.

Zu haben ist der Fahrradträger im Online-Shop von Mastech zum Preis von rund 250 Dollar. Die ganze Geschichte hat natürlich auch einen Haken. Mastech sitzt in Kolumbien und vertreibt sein System ausschließlich in Südamerika sowie Australien. In Deutschland ist ein derartiger Radtransport nicht zulässig, da der gesamte Aufbau zu weit über das Fahrzeug hinausragt.