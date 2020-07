Kawasaki-Topseller in Deutschland Beliebteste Modelle im vergangen Jahrzehnt

Mit scharf designten Naked Bikes hat Kawasaki eine dicke Bresche in den deutschen Markt geschlagen. Wir stellen euch die zehn beliebtesten Modelle der Grünen von 2010 bis 2019 in Deutschland vor.

Hier in Deutschland hat Kawasaki ein feines Näschen für den Geschmack der Kunden. Dies mag auch am tollen Team beim Importeur in Friedrichsdorf liegen, wo echte Urgesteine und "Benzinköpfe" arbeiten. Fakt ist: Die Grünen lassen die viel größeren Hersteller Yamaha und Suzuki hierzulande locker hinter sich. Für kontinuierliches Wachstum sorgte die stetige Weiterentwicklung einer bunten Modellpalette. Zu ihr gehören feiste, doch gut fahrbare Kompressor-Maschinen ebenso wie der wieder aufgelegte Retro Klassiker W 800. Volumenmodelle aber sind eher die Versys-Tourer und die Vulcan S als sehr beliebter Chopper.

Kawasakis Quotenhits jedoch sind die nackten Z-Modelle. Sie sorgten dann auch für den steilen Anstieg von 2017 auf 2018 um sagenhafte 25 Prozent: In ihrem zweiten Jahr schlugen Z 650 und Z 900 so richtig ein, und auch die bildschöne Z 900 RS und Ninja 650 schafften es in die Top 20. Lohn der Neuheiten: Kawasaki belegte 2018 nach BMW den zweiten Platz im deutschen Markenranking!

Drei erfolgreiche Kawasaki-Modelle des letzten Jahrzehnts

Paltz 1: ER-6n/f

fact Platz 1: Kawasaki ER-6n/f mit 16.659 Neuzulassungen.

Kawasakis quirlige Mittelklasse-Twins mit 650 Kubik waren nackt und halbverkleidet echte Zulassungskönige. Heute tragen die modernisierten Nachfolger Z 650 und Ninja 650 den Erfolg weiter.

Paltz 2: Z 900

Kawasaki Platz 2: Kawasaki Z 900 mit 8.433 Neuzulassungen.

Ziemlich zünftig zündeln: Der 948-Kubik-Motor mit 125 PS stammt heruntergebüchst aus der ebenfalls sehr erfolgreichen Z 1000, steckt hier im Gitterrohr-Rahmen. 2020 gibt’s TFT und TC.

Platz 6: Z 1000 SX Kawasaki

Kawasaki Platz 6: Kawasaki Z 1000 SX mit 5.906 Neuzulassungen.

hält dem Sporttourer-Konzept die Treue. Auch wenn sich die billigere, nackte Z 1000 besser verkauft – die SX ist mit Verkleidung und Koffern einfach vielseitiger, reisetauglicher.