Es hat einige Zeit gedauert, in der MOTORRAD-Redaktion einen Tester für die Alpinestars C30 Drystar-Handschuhe zu finden. Grund ist die Passform: Für seine Größe fällt der warme, atmungsaktive und im Test tatsächlich wasserdichte Handschuh nämlich recht schmal aus, sowohl an Fingern wie auch am Handrücken.