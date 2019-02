Spidi Bora H2Out

Im ersten Moment weiß man nicht recht, ob das tatsächlich ein Motorradhandschuh sein soll, so schlank und wenig auftragend kommen die atmungsaktiven, wasser- und winddichten Bora-Handschuhe von Spidi daher. Das liegt zum einen an ihrer kurzen Form, sodass sie die Handgelenke nur minimal bedecken, andererseits an der mit 100 Gramm leichten Fütterung.