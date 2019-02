Rukka Armarone

Jacke und Hose sind mit einem herausnehmbaren Thermofutter bestückt, das bei niedrigen Temperaturen warm hält. Belüftungsöffnungen mit Reißverschlüssen am Rücken und an den Seiten der Jacke sowie auf den Oberschenkeln erlauben eine definierte Belüftung. Ein fest mit der Jacke verbundener Gore-Tex-Stretchhalsschutz, der bei Nichtgebrauch in einer Kragentasche untergebracht werden kann, sowie wind- und wasserdichte Ärmelabschlüsse optimieren den Komfort der Jacke.

Das Thermofutter ist bei der Jacke und auch bei der Hose herausnehmbar.

Der Gesäßbereich ist haftfreudig beschichtet und hält einen Klimapuffer gegenüber der Sitzbank bereit. Zahlreiche Weitenverstellungen an Armen, Beinen und Bund erlauben den Anzug auf die persönlichen Passformbedingungen anzupassen. Wasserdichte Taschen bieten Platz für Geldbörse, Handy und andere Utensilien.

Beim Thema Sicherheit setzt der Armarone auf Level 2-Protektoren an Schultern, Ellbogen, Hüften, Knien und Schienbeinen sowie einen Rückenprotektor. Die Armarone Jacke ist zum Preis von 899 Euro in den Größen 46 bis 66 in den Farben Schwarz, Schwarz-Silber, Schwarz-Rot, Schwarz-Neongelb und Schwarz-Grün erhältlich. Die Armarone-Hose ist mit normaler Beinlänge in den Größen 46 bis 62 sowie in den Kurzgrößen 48 bis 66 und in den Langgrößen 48 bis 58 für 699 Euro zu haben.