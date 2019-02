Rukka Down-X

Sowohl Jacke als auch Hose sind mit 90 Prozent hochwertigen Daunen und nur 10 Prozent billigeren Federn gefüllt – was man beim Tragen direkt spürt. Die Kombi trägt sich enorm leicht und sorgt für eine extrem wohlige Wärme, die andere Materialien so schnell nicht erzeugen können. Die Unterwäsche entfaltet vor allem dann ihren größten Effekt, wenn die darüber getragene Kombi nicht allzu eng sitzt und die Daunen etwas Platz haben, um ihre Isolationswirkung zu entfalten.

Erstaunlich flexibel und dehnbar

Praktisch ist, dass Jacke und Hose sehr platzsparend in kleinen Säcken verstaut werden können. Ihre Abmessungen betragen dann nur noch jeweils 23 x 12 cm und sind mit 300 Gramm sehr leicht. Die Hose besitzt an den Schienbeinen eng anliegende Stretch-Einsätze aus hautfreundlichem Material. Damit sitzt sie perfekt und lässt jede Motorradhose geschmeidig drübergleiten. Die Jacke, die auch in eine Weste umfunktioniert werden kann, ist attraktiv genug für eine reine Freizeit-Verwendung. Strapazierfähig, erstaunlich flexibel und dehnbar ist sie darüber hinaus.