Wasserdicht, warm und atmungsaktiv

Nun, was im Alltag außer der durchgängigen Wasserdichtigkeit des Anzugs am stärksten überzeugt, sind der über einen Klettverschluss und Druckknopf verstellbare Kragen, die abnehmbaren Hosenträger und der von hinten zu schließende Hosenbeinabschluss. Im Sommer erwies sich die ohne Futter getragene Kombi als ausgesprochen atmungsaktiv, die verschließbaren Belüftungsöffnungen als effektiv. Bei Eiseskälte sorgte die Globetracker für ausreichend Isolierung. Den Ganzjahreseinsatz absolviert die Kombi entsprechend mit Bravour. Weniger gefällt der zu schmale Verbindungsreißverschluss von Jacke und Hose. Fehlt das Futter in Letzterer, stören beim Anziehen zudem die nicht ausreichend gesicherten Protektoren(-taschen). Bis auf ein paar Kleinigkeiten also eine rundum empfehlenswerte und witterungsbeständige Kombi. Top!