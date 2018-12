Leicht und bequem

Was beim ersten Einsteigen (wie bei vielen Stiefeln dieser Bauart) auffällt: die extrem langen Schnürsenkel, die zwar unter der Klettlasche Platz finden, jedoch erst umständlich dort hineingefummelt werden müssen. Beim Aussteigen wiederum muss der Schuh weit aufgeschnürt werden, um den Fuß zu befreien. Gut gefallen haben das geringe Gewicht sowie die bequeme Passform. Der Stiefel schneidet nirgends ein, ist beim Laufen so komfortabel, wie ein zertifizierter Motorradschuh mit Kunststoff-Knöchelschutz bestenfalls sein kann. Der Schaft ist an der Wade eher schmal geschnitten, wohingegen er an der Ferse etwas zu viel Luft bietet. In der Summe aber liefert Bogotto einen soliden Schuh, der mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis punkten kann.