Arch Motorcycles 2018

Arch KRGT-1

Die erste Arch KRGT-1 präsentierte das Unternehmen 2015. Sie war als maßgeschneiderter, leistungsstarker Cruiser konzipiert, der sowohl einen aggressiven als auch einen entspannten, touristischen Fahrstil verträgt.

Die neueste Überarbeitung für 2018 legt besonderen Wert auf ergonomische Verbesserungen. Darüber hinaus wurden die Gabel (jetzt Öhlins FGRT) sowie die Bremsen (jetzt mit ABS erhältlich!) geändert. Außerdem erfüllt die Arch die Euro4-Anforderungen.

In ihr pulsiert ein 124er-V2-Motor. Wie bitte? Ja, 124 cui (Kubikzoll), also 2032 cm³. Ein Stahlrahmen und ein CNC-gefräster Heckrahmen aus Leichtmetall halten alle Komponenten an ihrem Platz. Die 5-Speichen-Räder wurden vom Carbon-Spezialisten BST gefertigt. Fußrasten können mittig montiert oder vorverlegt geordert werden.

Überhaupt hat sich Arch auf die Fahnen geschrieben, jede KRGT-1 individuell für ihren Kunden maßzuschneidern. Preise?