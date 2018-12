Das Jahr 2018 war nicht leicht für Ducati. Obgleich der Motorradmarkt in Deutschland um 7,7 Prozent zunahm, fielen die Ducati-Verkaufszahlen um rund vier Prozent. Die „Bologna-Bullets“ bleiben eben selbst in den gemäßigten Preisregionen des Modellprogramms ein teures Vergnügen.

Der Übergang von einer kleinen Edelmarke zum Großserienhersteller ist schwierig, und Ducati steckt mittendrin. Das zeigt sich beispielhaft an den zwei bestverkauften Modellen. An der Spitze stehen die 800er-Scrambler, von denen die eine oder andere für unter 10.000 Euro zu haben ist.

Die Ducati 1299 Panigale R Final Edition ist für 39.900 Euro zu haben.

An zweiter Stelle folgen die Panigale V4-Varianten, keine unter 20.000 Euro teuer. Da fällt einem die Entscheidung darüber, in welchem Bereich man bevorzugt investiert, nicht leicht. Hoffentlich kommt mit der Weiterentwicklung der technisch noch sehr fragilen, aber zukunftsträchtigen Panigale V4 Ruhe und Stetigkeit ins Segment der Supersportler, das in den letzten sechs Jahren mit allen Varianten der 1199, 1299, 848, 899 und 959 und schließlich V4 einen hektischen Wandel erlebt hat. Dann würden wieder Kapazitäten frei für neue Konzepte oder das Nachschärfen einstiger Erfolgsmodelle wie Monster und Streetfighter.

Die günstigste Ducati im Modelljahr 2019 ist übrigens die eher für Einsteiger konzipierte Ducati Sixty2 aus dem Scrambler-Programm. Ab 7.790 Euro ist die kleine Scrambler zu haben.